Cande Molfese y Gastón Soffritti pasarán por el altar: así fue su compromiso.

Desde agosto de 2022, la actriz y modelo Cande Molfese y el actor Gastón Soffritti se han mostrado inseparables, compartiendo sus momentos románticos en redes sociales. Por lo que, finalmente, la pareja anunció una sorpresa que venían anticipando: se comprometieron y casarán en un futuro.

El anuncio se dio a conocer en el programa de streaming, Loft, conducido por la pareja comprometida. En plena transmisión en vivo, Cande reveló “Yo me voy a casar, nos vamos a casar, pero no lo anunciamos. Amor, lo conté”, e inmediatamente causó furor entre los espectadores.

El anillo de compromiso que le dio Gastón a Cande Molfese Foto: instagram

El actor, luego de que su pareja confesara su compromiso, procedió a contar detalles de cómo fue la gran propuesta que ocurrió el pasado 3 de enero.

“Estábamos en México. Era el día de su cumpleaños... Ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México y ya no sabía dónde carajo ir a comer”, explicó Gastón.

Gastón Soffritti y Candela Molfese Foto: instagram

La actriz tomó la palabra en la historia y explicó entre risas:“¿Saben lo que me dijo? Fuimos a comer, volvimos, llegamos al hotel... Agarra la cajita. Yo no había pensado en casarme. Puso un tema de fondo. Y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas...’ No dijo ‘amor, te querés casar conmigo’. Y le dije ‘sí’. Y llamé a mi mamá”.

Cande Molfese y Gastón Soffritti Foto: web

El nuevo proyecto de Cande Molfese y Gastón Soffritti

A principios de este año, Cande Molfese, tomó la decisión de dejar Luzu TV, el programa de Nicolás Occhiato, e introducirse más al mundo del entretenimiento, creando su propio programa de streaming Junto a su pareja, Gastón Soffritti.

El Programa se llama “Loft Stream” y demás de la pareja, el equipo está compuesto por Guillermina Valdes, Brenda Gandini, Marico Carmona, Minerva Casero, Imanol Rodríguez, Sofi Altuna y Fede Couts.

El programa se estrenó el pasado 10 de abril y desde entonces se emite todos los días de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.