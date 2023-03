¿Qué es ACTA? La asociación civil que lideran Gastón Soffritti y Peter Lanzani y reúne a grandes figuras del espectáculo

ACTA es una asociación civil que reúne a trabajadores de la industria cultural argentina, que llevará a cabo su primer coloquio bajo el nombre Charlas CompACTAS donde reconocidos artistas intervendrán acerca de las problemáticas que afectan al sector y los desafíos que tiene por delante.

La Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA) fue fundada en el año 2020 por Gastón Soffritti, quien se desempeña como Presidente de la misma junto a Peter Lanzani como Vicepresidente.

La Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA) fue fundada en el año 2020 por Gastón Soffritti, quien se desempeña como Presidente de la misma junto a Peter Lanzani como Vicepresidente. Foto: El ciudadano

“En ACTA buscamos darle una mirada nueva y fresca a nuestra industria, apoyándonos y escuchándonos entre trabajadores del arte. Todos aquellos que buscan promover e impulsar la industria, están invitados a formar parte de Charlas CompACTAS y de la Asociación” afirmó Soffritti a través del sitio oficial de la asociación civil, cuyo coloquio tendrá lugar en la Usina del Arte el martes 28 de marzo a las 17:30 horas, y se transmitirá vía streaming para quienes no puedan asistir de forma presencial.

Manuela Pal: todo sobre ACTA

Desde Vía País, hablamos en exclusiva con Manuela Pal, actriz conocida por su trayectoria en telenovelas y vocera de ACTA, quien nos contó sobre los desafíos que tienen por delante los trabajadores de la cultura y las principales problemáticas que afectan al sector.

¿Por qué es decidiste formar parte de ACTA junto a Gastón Soffritti, Peter Lanzani y otras reconocidas figuras de la cultura argentina?

Manuela Pal: “Bueno, en realidad me uní a ACTA en un momento muy particular, que fue en plena pandemia, que la situación se nos complicó muchísimos a los actores y actrices. Sé que fue algo para todos, pero bueno, hablo desde mi lugar de actriz. Como no había una visión posible de vuelta estábamos todos muy asustados, espantados, porque nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia. Fue entonces que escuché en algún lado, no sé si en Twitter, no recuerdo dónde, que existía esta asociación que se estaba formando y le escribí un mensaje a Peter [Lanzani], que soy amiga, tengo confianza; le mandé un mensaje y le dije, ‘Mira, no sé de qué forma, no sé cómo, no sé bien qué están haciendo, pero me interesa estar’.

Manuela Pal Foto: Manuela Pal

Me interesaba formar parte de esa lucha, por llamarlo de alguna manera, de intentar volver a trabajar de la mejor manera posible, cuando se pudiera, por supuesto, pero aparte me interesaba formar parte de ACTA porque me parecía que estaba bueno por lo que había escuchado, era algo que estaba formándose para que nuestra cultura vuelva a ser de vanguardia, como fue en su momento, que haya más trabajo para todos, pero sin meterse en política y sin ir en contra de nadie”.

¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura en Argentina y cuál es o son las soluciones que plantean desde ACTA?

Manuela Pal: “Yo siempre pongo el mismo ejemplo, siempre hablo de España básicamente porque tengo familia allá y es lo que más conozco, y porque estuve allá trabajando hace varios años. Hay algo que es más federal en España. Por ejemplo, Cataluña como región tiene su propia televisión, en la colonia de Galicia tiene su propia televisión. Andalucía, hablo de televisión puntualmente en este caso, del audiovisual, también.

En cambió, acá está todo muy centralizado en Buenos Aires, en Capital Federal, todo sale de acá. Necesitamos alargar las redes, hay mucho talento en todo el país y estamos tan centralizados en Buenos Aires que la gente incluso se vienen del interior a estudiar y es un poco el punto neurálgico para todo el país. Me parece que tanto el problema como la solución tienen que ver con la federalización de los contenidos y de las cosas.”

¿Cuáles consideras que son los principales puntos de apoyo que tiene hoy la industria cultural en Argentina para potenciarse a nivel ya sea regional o, en el mejor de los casos, mundial?

Manuela Pal: “Creo que el mecenazgo es una política que ayuda mucho. De hecho, pongo ejemplos cercanos, tengo una amiga que filmó su primera película, ella como autora y directora y también actriz, con dinero que consiguió a través de mecenazgo, que la verdad es que le funcionó bárbaro y pudo filmar. Yo creo que hay impulso, hay apoyo. Pasa que nuestro país está en una situación compleja en todos los aspectos. Entonces, para nosotros también, y también nos vino el cambio muy de golpe.

Yo creo que, vuelvo a España no por añoranzas, sino porque lo tengo fresco por una cuestión de familia y amigos, el tema del paso de las tiras de ficción para televisión al boom de las series allá empezó de a poco, fue paulatino, acá fue muy de golpe. De golpe de tener dos, tres ficciones en dos canales, porque la verdad es que acá ficción se hace solo en Canal 13, Telefe, en su momento, y de vez en cuando en la televisión pública, pasamos a no tener casi ninguna.

Manuela Pal Foto: Manuela Pal

Se achicó mucho el colador, todos queríamos laburar y el colador era muy chiquito, entonces pasaban dos o tres proyectos y si no estabas en esos proyectos estabas sin nada todo el año. De hecho, antes sucedía que los actores que por ahí no estaban acostumbrados a trabajar bajo contrato podían hacer dos o tres ficciones en el mismo año y hoy no sucede. Las ficciones se achicaron. En vez de ser 12 meses de una novela, son cuatro meses de una serie. Entonces, es más difícil de cumplir este sueño que todos los actores tenemos de vivir de lo que nos gusta. Supongo que todos soñamos vivir de lo que nos gusta, pero bueno, para algunas personas que elijan otros caminos creo que es más sencillo. Especialmente en una empresa que vas haciendo en general tu caminito, vas ascendiendo a medida que haces bien las cosas... pero en lo nuestro no sucede. Cambió mucho todo muy rápido y somos muchos actores para muy poco laburo. Lo mismo ocurre con el resto de los trabajadores del arte”.

¿Cuál crees que debe ser el rol de las mujeres dentro de la industria cultural?

Manuela Pal: “Creo que el rol de las mujeres tiene que ser el mismo que el de los hombres, es decir, tiene que haber mujeres en todos los lugares. Antes ocurría que había dos directoras mujeres y el resto eran todos hombres, incluso productores ejecutivos. Y ahora me parece que está bastante más equiparado, de hecho, escucho sobre muchas jefas de castings.

Manuela Pal Foto: Manuela Pal

De todas formas, creo que en el mundo de la actuación siempre fue parejo. Es verdad que el personaje de la mujer siempre era el sufrido y el hombre era el del ganador, pero creo que eso se debe a que así eran las novelas, pero las cosas se fueron acomodando. En definitiva, creo que el rol de la mujer tiene que ser el mismo que el de los hombres, deben cobrar lo mismo que los hombres por el mismo puesto de trabajo. De eso no hay dudas. Me parece que la igualdad tiene que estar ante todo, ese es mi lema”.

¿Cómo surgió la idea de Charlas CompACTAS?

Manuela Pal: “Charlas CompACTAS surgió porque teníamos muchas ganas de poder debatir, de poder escucharnos, de poder escuchar a los que están más arriba, escuchar a los que están más abajo, escuchar a los que están de nuestro lado, escuchar a los que están del otro lado, actores, productores, músicos, directores, empresa que pone dinero para una ficción. Siempre nos pareció muy importante eso. De hecho, hicimos muchos debates mediante videollamada en plena pandemia.

Manuela Pal Foto: Manuela Pal

Fue entonces que se nos ocurrió hacer un especie de coloquio, al estilo de los que se hacen a nivel político y después marcan agenda durante el año, de ahí surgió Charlas CompACTAS. En esta primera edición se va a hacer principalmente foco en el arte y la tecnología”.

¿Cuándo, cómo y dónde se va a hacer la primera edición de Charlas CompACTAS? ¿Es abierta a todo aquel que quiera asistir?

Manuela Pal: “La primera edición de Charlas CompACTAS va a ser el martes 28 de marzo a las 17:30 horas. Se pueden conectar vía streaming, que lo vamos a promocionar en el Instagram de APTA, que es @somostrabajadoresdelarte. La charla va a ser en la Usina del Arte; en la sala de cámara van a estar las diferentes exposiciones y el presidente de la asociación va a anunciar una plataforma que busca incrementar la federalización. Es una especie de LinkedIn de trabajadores del arte a nivel nacional, que ojalá la podamos ampliar y expandir al resto de países, para que cada quien pueda poner su material y buscar ofertas de trabajo. Vos te definís como querés que te busquen y que te encuentren, seas músico, actor, sonidista, etc. Así que eso también se va a estar anunciando y bueno, va a estar buenísimo. Ojalá nos acompañen y podamos hacerlo año tras año con distintos temas que nos interesen a los trabajadores del arte”.