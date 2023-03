“La oscuridad es extrema en esta segunda temporada. Es tinta china negra”: Julieta Cardinali y Agustín “Rada” Aristarán de El Reino II

Este 22 de marzo se estrenó la segunda temporada de El Reino, serie de producción nacional que se posiciona como una de las preferidas en el catálogo de Netflix Argentina y muchos países de Latinoamérica y España.

La serie protagonizada por Diego Peretti y Peter Lanzani nos presenta en su primera temporada el asesinato de un candidato a presidente en medio de la campaña electoral, dejando a su compañero de fórmula, un pastor, como el posible próximo mandatario del país.

En la segunda temporada de este éxito creado por Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, se nos enmarcará en una Argentina del caos, donde los protagonistas de esta historia se vuelven aún más oscuros y la sed de poder se ve potenciada por la corrupción y lo dictatorial.

Julieta Cardinali y Agustín “Rada” Aristarán: Todo sobre El Reino II

Desde Vía País hablamos en exclusiva con Julieta Cardinali y Agustín “Rada” Aristarán, quienes interpretan a “Samanta” y “Lautaro” en la segunda temporada de El Reino y dieron detalles de cómo es el detrás de escena de una de las series del momento en Netflix.

Julieta, siendo una actriz de amplia trayectoria ¿Cómo vivís el paso de las producciones de televisión a las ahora creadas por y para las plataformas de streaming, en este caso Netflix, entendiendo que eso afecta, por ejemplo, a qué los tiempos de rodaje sean menores que los de una telenovela y por ende el desarrollo de los personajes también lo sea?

Julieta Cardinali: “No estoy de acuerdo que sea menor el desarrollo de los personajes, me parece que el trabajo en las plataformas es parecido a como se trabaja en cine. Si es cierto lo que decís, que son tiempos más cortos. Es otra manera de trabajar y también es la misma manera de trabajar. Pero, es más parecido a cómo se trabaja en cine, que te dan un personaje que vos sabés como empieza, como termina, que tenés el tiempo para desarrollar, que tenés ensayos lo cual en las tiras no sucede, que podés acordar con el director y con tus compañeros cómo lo vamos a hacer. Por ahí son tiempos más cortos de trabajo, pero también hay más trabajo; hay más plataformas que necesitan más contenido. Así que yo celebro a las plataformas”.

El Reino Season 2. Julieta Cardinalli in El Reino Season 2. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2023 Foto: Marcos Ludevid / Netflix

¿Cómo fue Julieta el proceso de interpretación de Samanta, tu personaje en El reino?

Julieta Cardinali: “Lo ensayamos con Marcelo [Piñeyro] y con Joaquín [Furriel]. Lo hablé mucho con Marcelo, que es quien lo tenía en la cabeza, quien lo escribió y quien lo dirigió, lo cual no siempre pasa. A veces alguien lo escribe, otro lo dirige y eso a veces también a veces hace cortocircuito, otras no. En este caso tenemos un gran director de actores que es Marcelo Piñeyro y con él la fuimos buscando a Samanta. Yo soy muy psicoanalizada [risas], así que saqué mucho de mis sesiones de terapia y también, yo trato siempre de ser una herramienta del director, trato de entender qué es lo que quiere contar con el personaje. En en el caso de Samanta, soy claramente satélite del personaje de Rubén Osorio [interpretado por Joaquín Furriel] y traté de encontrarme allí”.

Tanto Lautaro como Samanta tienen un vínculo muy fuerte con Rubén Osorio, interpretado por Joaquín Furriel ¿Cómo fue el proceso de encarar a sus personajes a partir de este vínculo siendo que es un personaje tan oscuro? Y, ¿Cómo fue el trabajo en el en el set de rodaje con Joaquín?

Agustín “Rada” Aristarán: “Coincidimos todas las personas que hemos trabajado con Joaquín, que es un diez, un compañero que acompaña y siempre está. Es muy generoso. En cuanto a la oscuridad de Osorio, es extrema en esta segunda temporada. Es tinta china negra, y Lautaro acompaña esa oscuridad tejiendo los planes de Rubén. Lo admira pero esa admiración se transforma.

El Reino Temporada 2. (L to R) Agustin Aristaran, Joaquin Furriel in El Reino Temporada 2. Cr. Marcos Ludevid/Netflix ©2023 Foto: Marcos Ludevid / Netflix

Fue sencillo el trabajo de interpretación gracias al gran equipo que había detrás. Marcelo estuvo atrás todo el tiempo para contarme qué quería de Lautaro. Estoy muy agradecido porque el equipo no solo fue muy preciso con respecto a qué querían del personaje, sino que también me dieron el lugar para proponer”.

Julieta Cardinali: “Mi personaje cae un poco más inocentemente en el mundo de Osorio, porque él sabe dónde se mete, con quién se mete, en cambio el mío no. Mi personaje es la psiquiatra del padre de Osorio que se encuentra de repente en un lío bárbaro [risas]”.

Uno de los atractivos de El reino son sus locaciones ¿Cómo fue, Agustín, la experiencia de rodar en emblemáticos sitios de Buenos Aires, como por ejemplo el Congreso o la Casa Rosada, donde Lautaro tiene varias escenas?

Agustín “Rada” Aristarán: “Cuando me llegó la citación para el primer día de rodaje y vi que era en la Casa Rosada dije: ‘Bueno, dale, con toda’ [risas]. Tengo la suerte de que el personaje de Lautaro pasó por casi todas las locaciones, menos por Jujuy que estuvieron un rato largo allá filmando, pero sí, estuve en el Congreso, en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada, arriba de un helicóptero, en una terraza, en un piso no sé cuánto de Puerto Madero [risas]. La verdad que la serie tiene unas locaciones impresionantes, una mejor que la otra”.

El Reino Season 2. (L to R) Joaquin Furriel, Agustin Aristaran- Radagast in El Reino Season 2. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2023 Foto: Marcos Ludevid / Netflix

¿Eso te permitió adentrarte de otra forma en el personaje?

Agustín “Rada” Aristarán: “Sí, me pasaba me quedaba un rato diciendo ‘Wow, no puede ser’, pero sí, por supuesto que el contexto del lugar me ayudó muchísimo a poder abordar las escenas”.

Por último, ¿quisieran mandarle algún mensaje a los fans de la serie?

Julieta Cardinali: “Les recomendamos que vean El Reino II que la van a pasar genial, es muy entretenida”.

Agustín “Rada” Aristarán: “Aparte, es mucho mejor que la primera temporada porque estamos nosotros [risas]. No se la pierdan que es una bomba”.