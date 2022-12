Luisana Lopilato en exclusiva antes del estreno de Matrimillas de Netflix: “La gente se va a sentir identificada desde el primer momento”

Este 7 de diciembre se estrena en el catálogo de Netflix Matrimillas, la nueva producción del grande de streaming con Luisana Lopilato y Juan Minujín de protagonistas.

El film es una comedia romántica ideal para relajar y disfrutar del dúo explosivo y lleno de química que dan vida a Belén y Fede, una pareja con dos hijos que se enfrentan a una crisis matrimonial luego de más de una década juntos.

Matrimillas la nueva película de Netflix Argentina. Foto: Martin Kraut / Netflix

Desde Vía País, hablamos en exclusiva con uno de sus protagonistas: Luisana Lopilato, quien nos reveló cómo fue el proceso de interpretación de Belén desde el minuto cero, su relación con Juan en el set y cuál es su opinión acerca de la vida en pareja.

Luisana Lopilato en exclusiva con Vía País

“¿Cómo fue el proceso de hallar al personaje de Belén una vez que tuviste en tus manos el guion?¿Qué elementos te identifican con ella y cuáles no, tanto como madre y como esposa?”

Luisana Lopilato: “Matrimillas llega a mis manos hace 3 años y me pareció una típica comedia romántica que yo me sentaría a ver y que elijo poder ver para pasar una hora o dos horas tranquila, relajada, reírme un poco. Es una comedia romántica, linda, tranquila, suave, dulce, donde la gente se va a sentir identificada desde el primer momento, porque son situaciones cotidianas, simples.”.

“La película es sobre una aplicación que es para sumar millas con la particularidad que al hacerlo, no sólo se beneficia al otro, sino también a uno mismo. Y ahí está lo divertido y lo lindo de esta peli porque se ven a estos dos personajes jugar y divertirse de una manera que está lindo poder verlo y disfrutarlo.”.

Matrimillas. Luisana Lopilato in Matrimillas. Cr Martin Kraut/Netflix © 2022 Foto: Martin Kraut / Netflix

“En ese juego se ve una dinámica muy explosiva y divertida entre vos y Juan Minujín. ¿Qué es lo que más te gusto de trabajar con él?”

Luisana: “Juan en un gran actor. Como actriz siempre que te cruzas con actores tan importantes y buenos es lindo porque vas aprendiendo de la otra persona. La verdad que Juan es muy generoso como compañero, como amigo y en el set todo el tiempo le preguntaba y charlamos sobre las escenas.”.

Matrimillas. Luisana Lopilato in Matrimillas. Cr Martin Kraut/Netflix © 2022 Foto: Martin Kraut / Netflix

“Siempre es bueno tener un compañero así a la hora de hacer una peli porque no estás solo. Le decís que pensás, que te gustó o no te gustó. Confío mucho en su criterio, así que muchas veces lo llamé y le pregunté ‘¿Qué pensás? Salió bien, no salió bien, quedó bien?’.”.

“¿Utilizarías el sistema de matrimillas si tu relación con Michael Bublé lo necesitara?”

Luisana: “Yo creo que las relaciones, los roles de género hoy cambiaron mucho. Creo que soy de una generación diferente. Hay más charla, en los vínculos de pareja existe un ‘50 y 50′. Creo que sería insostenible formar parte de una aplicación.”.

Matrimillas. Luisana Lopilato in Matrimillas. Cr Martin Kraut/Netflix © 2022 Foto: Martin Kraut / Netflix

“¿Te gustaría, por último, mandarle algún saludo a tus fans?”

Luisana: “¡Pues claro que sí! Les mando un saludos a todos los que están leyendo la nota. Gracias por el apoyo, por el cariño que siempre me dan. Espero poder verlos pronto.”.

Todo lo que tenés que saber sobre Matrimillas

Sinopsis: Una pareja joven con hijos se encuentra transitando una crisis y parecen haber agotado todas las instancias para poder resolver sus problemas de pareja. Como última solución, deciden utilizar una aplicación que les suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro. En un principio, todo parece funcionar perfectamente, pero la obsesión por acumular puntos y ganar independencia, hará que sus vidas terminen completamente fuera de control.

Tráiler: