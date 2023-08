A pesar de su dolorosa ruptura, Coti Romero le envió un sentido mensaje a El Conejo por su cumpleaños

El romance entre Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga llegó a su fin meses atrás, pero no el cariño que se tienen. Durante el jueves 3 de agosto, mientras el cordobés festejaba su cumple, la influencer le dedicó algunas palabras.

Si bien en más de una oportunidad la correntina aseguró que no volvería a ponerse de novia con el muchacho, eso no quita que se quisieron y aún quieren mucho. Cabe recordar que ambos se conocieron en 2022, cuando se metieron en Gran Hermano.

Tras convivir unos meses allí dentro, oficializaron su relación. Ambos abandonaron la casa con una semana de diferencia entre uno y el otro, y mantuvieron la llama intacta afuera de la misma. No obstante, en junio del 2023 le pusieron fin al romance; hubo rumores de infidelidad, pero ninguno confirmó esto ni difundió el verdadero motivo.

Las palabras de Coti Romero a “El Conejo” en su cumple

A través de sus historias de Instagram, red social en la que la correntina es muy popular, subió una foto de su exnovio y expresó: “Feliz cumpleaños a una persona que fue parte de una parte importante de mi vida”.

Las palabras de Coti Romero a El Conejo por su cumpleaños. Foto: Instagram

Para cerrar su mensaje, Romero indicó: “A pesar de que no estemos juntos, sabes que estoy para vos y me demostraste que estás para mí, y más aún en mis momentos más difíciles. Gracias”. En respuesta, El Cone comentó: “Muchas gracias, nunca dejas de sorprenderme”.

¿Coti quiere borrarse el tatuaje que se había hecho por El Conejo?

Apesar de los rumores de reconciliación entre Coti Romero y Alexis Quiroga, la correntina desmintió los dichos. De este modo, y para terminar definitivamente con estos chismes, desde su Instagram anunció que borraría uno de los 23 tatuajes que tiene: ¿Es el que se hizo en honor al cordobés?

La ex Gran Hermano y futura competidora del Bailando 2023 le pidió a sus fans que le cuenten sus recomendaciones y experiencias borrándose tattoos. A pesar de estar en buenos términos con el cordobés, la ruptura le duele.

Coti Romero y Conejo. Foto: Instagram

Romero explicó que quería borrarse uno de los que tiene, pero no cualquiera: el más grande. En más de una oportunidad, la joven influencer comentó que todos sus tatuajes (en total son 23) son chiquitos; no obstante, uno de ellos no lo es tanto.

Cuando la invitaron al ciclo A la Barbarossa, por Telefé, en febrero de este año, expresó estar muy contenta y enamorada de El Conejo. Fue en esa oportunidad que reveló que en su piel llevaba un diseño hecho en su honor, el cual lo mantuvo en secreto hasta ese momento.

El tatuaje que Coti Romero se hizo en honor al Conejo. Foto: Captura de video

La correntina entonces mostró una frase que se grabó en inglés sobre la parte trasera de la pierna derecha: “I will not let go of your hand”, que significa: “No te voy a soltar la mano”. Cuando se lo hizo al salir de Gran Hermano -confesó- se lo dedicó a él.

Sería el tatuaje más grande que tiene Romero; por lo tanto, todo apuntaría a que es este del que quiere deshacerse. La ruptura entre ambos se habría desarrollado a principios de junio, pues a mediados de ese mes la correntina confirmó la noticia.