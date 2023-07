Coti Romero desmintió los rumores de reconciliación con El Conejo y dijo que no volvería con él

La semana pasada, comenzaron a circular rumores de reconciliación entre Coti Romero y El Conejo. Sin embargo, en las últimas horas la correntina salió a desmentir los dichos y fue muy dura con su expareja al revelar uno de los motivos de la ruptura amorosa.

Después de la primicia de Pepe Ochoa en LAM, el medio DiarioShow subió a su cuenta de Instagram que, al parecer, la correntina y el cordobés estarían en un plan de reconciliación. Coti vio la publicación y comentó rápidamente cuál es su situación actual con el ex participante de Gran Hermano.

“Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal”, expresó la influencer y sorprendió a todos sus seguidores. De esta manera, dejó en claro que no volvió a tener un vínculo con El Conejo y no tiene pensado hacerlo por el trato que recibió.

Coti Romero desmintió los rumores de reconciliación con El Conejo. Foto: Captura de pantalla

Unas horas más tarde, la joven de 21 años se arrepintió de sus dichos y, ante la viralización de su comentario, prefirió borrarlo y pedir disculpas. “Perdón, estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si molestó”, se retractó Coti.

Coti Romero pidió disculpas por sus dichos sobre El Conejo. Foto: Captura de pantalla

Coti Romero y Martina Stewart estuvieron a los besos en la Bresh y el video se viralizó en las redes

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano, los protagonistas disfrutan de la fama que se ganaron gracias al reality que se emitía por Telefe con la conducción de Santiago del Moro. Algunos se ganaron más seguidores que otros en las redes sociales, y Coti Romero y Martina Stewart no son la excepción.

Las ex hemanitas aprovecharon la noche del sábado para salir de fiesta y fueron a la Bresh. Al otro día, compartieron algunos de los momentos que pasaron juntas y lo subieron a sus historias de Instagram. Sin embargo, los fanáticos nunca imaginaron que terminarían a los besos.

Martina subió un video a su cuenta de Instagram, en el que se las puede ver en el medio de la pista cuando la oriunda de Tigre le pide un beso a la correntina, quien no dudó ni un segundo y se acercó a darle un pico.