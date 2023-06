Coti Romero se separó de El Conejo y dio los motivos de su triste ruptura: ¿Hubo una tercera en discordia?

Una triste noticia invadió a los fans de Coti Romero y Alexis Quiroga: los ex Gran Hermano se separaron. A través de sus redes, y en medio de los rumores sobre una tercera persona en discordia, la correntina anunció el miércoles 14 de junio que su relación con el cordobés ha llegado a su fin.

Desde sus historias de Instagram, Romero redactó: “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación”. Entonces, y luego de agradecerle a sus seguidores por el apoyo, sumó: “Cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

Coti Romero anunció su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, “El Conejo” no se pronunció al respecto. Cabe recordar que esta pareja se conoció en noviembre del 2022 cuando ingresaron a la casa más famosa del país, y si bien con el transcurso de los meses fueron eliminados, la relación que comenzaron ahí adentro la mantuvieron hasta entonces.

“Jamás fallé ni mentí”, Coti y Alexis cortaron su relación

Dos horas más tarde a su anuncio oficial, la correntina salió a aclarar: “No se dejen engañar por boludeces. Jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo (por Quiroga) en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar”.

Coti Romero salió a aclarar los rumores treas confirmar su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga. Foto: Captura de pantalla

“Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas; no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, cerró Romero.

Quién sería la tercera en discordia frente a la separación de Coti Romero y El Conejo

Daniela Celis, excompañera de Romero y El Conejo en el reality de Gran Hermano 2022, una de las razones de la separación es que él se mensajeaba con otras mujeres. La conductora, Yanina Latorre, al aire de LAM (América) respondió angustiada: “Pobre Cotita, se la veía enamorada”.

Incluso, días atrás, la periodista Estefi Berardi dio algunos datos de la ruptura, y advirtió que hay posibilidades de que haya habido una tercera en discordia detrás de esa ruptura: una de las bailarinas del Bailando 2023.

Coti Romero y “El Conejo”, los ex Gran Hermano, separados.

“A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista”, contó la angelita, dando a entender que si bien Romero confirmó la ruptura el jueves 14, la misma se habría dado semanas atrás.

Por su parte, Berardi indicó al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine): “Me dijo que ella decidió no subir tantas cosas juntos porque siente que le afecta mucho todo lo que se decía en las redes sociales. O si ella no subía algo, ya se estaba especulando con que estaba en crisis”. Incluso, la rubia acude a terapia para priorizar su estabilidad emocional.