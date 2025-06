A 14 años de su polémico casamiento, se supo el verdadero motivo de la separación de Karina Jelinek y Leo Fariña

Karina Jelinek volvió a estar en boca de todos en los últimos días tras los dichos de Leonardo Fariña. En 2023, durante la previa de la salsa de a tres en el Bailando junto a Kennys Palacios y Morena Sánchez, la modelo aprovechó para hacer una catarsis en vivo: soltó un globo simbólico que representaba aquello que deseaba dejar atrás.

Y entre sus palabras, no dejó dudas. “Me gustaría dejar muchas cosas en el pasado como haberme casado tan rápido. Sí, totalmente. ¡Qué se vaya ese globo!”, lanzó ante las cámaras.

Karina Jelinek y Leonardo Fariña.

Lejos de esquivar el tema, Karina fue directa y contundente: “Sigue mintiendo, menos mal que me separé”. En medio del escándalo que aún arrastra su exmarido Leo Fariña, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, la modelo no se guardó nada. Incluso reveló que desde aquella época, en la que recibió amenazas, todavía conservaba seguridad privada.

Karina y Fariña.

En octubre de 2019, en PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, la modelo abrió su corazón sobre la crisis de pareja que atravesó y el motivo que marcó el fin de su relación. “Le decía: ‘¿por qué te vas? te esperé con la vela prendida, en camisón, ¿y no venís?’ Y me decía: ‘no, no vas a entender nada, vos no vas a entender nada’. Me trataba de tonta“, sostuvo.

“Estaba como embobada, le decía todo que sí. Me mareaba y todo, pero bueno, fue culpa mía”, reflexionó Jelinek asumiendo la responsabilidad de haberse enamorado del empresario.

La polémica historia de amor de Karina Jelinek y Leo Fariña

Jelinek conoció a Fariña en plena explosión de su carrera mediática. “Yo me casé muy enamorada, re enamorada, hasta hoy en día…”, admitió en la mesa de Mirtha Legrand. Aunque rápidamente aclaró que no sigue enamorada: “¡No me saquen de contexto!”. Según contó, su familia le pidió que no se casara, pero ella, deslumbrada, terminó dando el “sí” tres meses después de conocerse.

La pareja se separó en 2013.

El relato de Karina refleja una historia que fue de cuento de hadas a tormenta: “Todo era Disney, tan perfecto que asustaba, pero era pronto. Después le dije que sí”. A pesar de los consejos, la modelo cayó rendida ante el encanto y el despliegue de lujo de su entonces pareja.

Condenaron a Leo Fariña y Karina Jelinek se desnudó

Durante la misma entrevista, Karina encaró al periodista Nicolás Wiñazki, quien años atrás había entrevistado a Fariña. “En una nota dijo que no recomendaba casarse conmigo. ¿Por qué lo invitaron?”, le preguntó sin vueltas. Wiñazki respondió que fue por su rol como “arrepentido de la corrupción”. Karina, sin perder el humor, retrucó: “Ah, sirve para algo. Perdón, lo digo con todo respeto”.