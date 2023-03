Leonardo Fariña sobre Cristina Kirchner: “El lawfare no existe, es culpable y seguirá libre”

Tras el acto que este martes encabezó Cristina Kirchner en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos y con el apoyo del Grupo Puebla, en el que apuntó contra la Justicia, Leonardo Fariña dio su postura y brindó detalles de los actos de corrupción cometidos por la vicepresidenta.

Fariña cuando fue arrestado. (Télam/Archivo).

El testigo arrepentido en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, la cual concluyó con la condena de la exmandataria y el Lázaro Báez, contó su experiencia en la cárcel y apuntó contra los actos de corrupción cometidos durante el gobierno kirchnerista.

“Estar en una cárcel es lo peor que te puede pasar en la vida. Fui el tercer preso por evasión fiscal en la historia de la Argentina por una causa en la que después fui absuelto”, expresó el exfinancista este martes en una entrevista para el programa Somos Buenos (TN). Además, mencionó que sufrió ataques mientras ocupaba el rol de testigo que investigaba la causa.

Lázaro Báez y Cristina Kirchner (Foto archivo).

“Me quisieron matar dos veces. Una en la cárcel, donde el mismo interno que supuestamente lo habían mandado a pincharme desapareció. Era un chico que había entrado hace dos días y tenía una condena que no le permitía estar en el módulo donde yo estaba. Personas de civil le dijeron que si me pinchaba le iban a dar el beneficio de ir a la Unidad 19 que es el régimen abierto de Río Gallegos. Fuimos a hacer juntos la denuncia”, reveló.

Y añadió: “La segunda fue en 2017, cuando fui a comer con un amigo. Yo estaba con dos autos de custodia y ocho personas de prefectura. Pasaron dos motos y cruzaron más de 100 tiros con la policía. Hubo un muerto que nadie reclamó”.

Las frases destacadas de Fariña sobre la “Ruta del dinero k”