¿Le gustó el homenaje? Andrés Calamaro opinó sobre la versión de “Mil horas” de Lali Espósito

Andrés Calamaro es un cantante, compositor y productor musical argentino de 62 años, considerados uno de los referentes del rock nacional argentino, no solo por su carrera como solista, sino que también por su paso por dos bandas emblemáticas, Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez.

Esta semana, en colaboración con Cachorro López, Lali Espósito participó de la reversión de “Mil horas”, un hit del rock nacional y una de las canciones más populares de Los Abuelos de la Nada, la cual fue escrita por Andrés Calamaro. Frente a esto, la versión de Lali recibió múltiples críticas en redes sociales.

Andrés Calamaro opinó sobre la versión de Lali y respondió a algunos comentarios que recibió de usuarios de Twitter. En esta oportunidad, el cantante opinó a través de la cuenta Ezra Pound, su alter ego que utiliza en dicha red social.

Andrés Calamaro opinó sobre la versión de Lali Espósito de "Mil horas"

“Asumo que para hacer esto, Calamaro tuvo que permitirlo. Si a él no le molesta, ¿por qué a ustedes sí? No lo escuchen y listo”, escribió una usuaria defendiendo a la versión de “Mil horas” de Lali Espósito, y Andrés Calamaro respondió: “Hay cientos de versiones de “Mil Horas”… Los Hermanos Rosario y Sonora Dinamita la llevaron a un estadio de música popular como parte de un repertorio de alcance emocionante. No hace falta que de permiso”.

Andrés Calamaro habló sobre la versión de "Mil horas" de Lali Espósito Foto: Captura de Twitter

Y otro usuario de Twitter cuestionó a Calamaro: “¿Con la cantidad de artistas buenas que hay, justo a Lali invitaste? ¿Que muestre el cu** va a mejorar en algo el álbum? ¿Tan mal se vendió el anterior que se necesita llamar la atención con esto?”. Y Andrés respondió: “No elegí a los intérpretes, no es mi disco, no me interesa llamar la atención, hago mis propios discos y giras para buenos aficionados. Siendo el repertorio de Los Abuelos de la Nada, intento ser gentil y educado con quienes participaron”.

Y finalmente, Calamaro agregó: “Mucho más que ‘bancar’… Estoy orgulloso y agradecido. Me comprometí con este próximo disco, invitamos a Lali para que cante y nos dijo que sí. Tampoco tengo que autorizar una versión, digamos que Lali nos autorizó a Los Abuelos Mark 2″.