El homenaje de Lali Espósito a Los Abuelos de la Nada con una nueva versión de “Mil Horas”

Lali Espósito es un cantante argentina de 32 años, que durante su carrera como solista incursionó dentro del género urbano, pero su nicho musical es el pop. De todas maneras, siempre fue una artista que destacó los géneros nacionales y las bandas emblemáticas de Argentina, como lo fueron las del rock nacional.

Los Abuelos de la Nada es una banda de rock argentina, que tuvo sus inicios en 1967 a través de Miguel Abuelo y Pappo, con el paso de los años los integrantes de la misma fueron cambiando y se destacaron, Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica, Daniel Melingo y Polo Corbella, entre otros.

La emblemática banda de rock, Los Abuelos de la Nada Foto: Web

Dentro del repertorio de Los Abuelos de la Nada hay muchos clásicos de la música argentina, como por ejemplo, “Costumbres Argentinas”, “Sin gamulán”, “Mil Horas” y “Lunes por la madrugada”, entre otras. En este caso, nos centramos en “Mil Horas”, una canción escrita por Andrés Calamaro y producida por Daniel Grinbank.

Andrés Calamaro escribió "Mil horas", un himno del rock nacional.

El homenaje de Lali Espósito a Los Abuelos de la Nada y “Mil horas”

En este caso, Lali Espósito se unió a Cachorro López, un músico, compositor y productor argentino de 68 años, que formó parte de Los Abuelos de la Nada. Cachorro invitó a Lali a realizar una reversión de “Mil horas”, uno de los grandes éxitos de la banda.

“Qué emoción hacer esta versión de semejante clásico del nuestro rock argentino. Gracias por pensarme para este proyecto tan mega Cachorro López, es un lujazo trabajar con vos”, escribió Lali.

“Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste: ‘Loca, estás mojada, ya no te quiero’”, cantó Lali, que interpretó la canción con la voz suave y fina, contrario a la versión original, y solo por un momento mostró el grosor de su voz para darle más poder a la estrofa.

Además, Lali fue la protagonista del videoclip. Ella está esperando adentro de un auto, mientras llueve, y luego decide desvestirse y bailar bajo la lluvia, y hacer honor a la frase: “Te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas”.