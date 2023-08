Insólito pedido de Coti Romero: ¿Quiere borrarse el tatuaje que se había hecho por El Conejo?

A pesar de los rumores de reconciliación entre Coti Romero y Alexis Quiroga, la correntina desmintió los dichos. De este modo, y para terminar definitivamente con estos chismes, desde su Instagram anunció que borraría uno de los 23 tatuajes que tiene: ¿Es el que se hizo en honor al cordobés?

Desde sus historias de Instagram, red social donde cosecha casi 3 millones de seguidores, la ex Gran Hermano y futura competidora del Bailando 2023 le pidió a sus fans que le cuenten sus recomendaciones y experiencias borrándose tattoos.

En este sentido, Romero explicó que quería borrarse uno de los que tiene, pero no cualquiera: el más grande. En más de una oportunidad, la joven influencer comentó que todos sus tatuajes (en total son 23) son chiquitos; no obstante, uno de ellos no lo es tanto.

Coti Romero quiere borrarse uno de los 23 tatuajes que tiene: ¿Es el de El Conejo? Foto: Instagram

Cuando la invitaron al ciclo A la Barbarossa, por Telefe, en febrero de este año, expresó estar muy contenta y enamorada de El Conejo. Fue en esa oportunidad que reveló que en su piel llevaba un diseño hecho en su honor, el cual lo mantuvo en secreto hasta ese momento.

La correntina entonces mostró una frase que se grabó en inglés sobre la parte trasera de la pierna derecha: “I will not let go of your hand”, que significa: “No te voy a soltar la mano”. Cuando se lo hizo al salir de Gran Hermano -confesó- se lo dedicó a él.

El tatuaje de Coti Romero en honor al Conejo. Foto: Captura de video

Sería el tatuaje más grande que tiene Romero; por lo tanto, todo apuntaría a que es este del que quiere deshacerse. La ruptura entre ambos se habría desarrollado a principios de junio, pues a mediados de ese mes la correntina confirmó la noticia.

Parece que la famosa correntina quiere dejar atrás esta vieja relación, e incluso se expresó bastante triste en varias ocasiones por terminar la misma. De este modo, le pidió consejos a sus seguidores sobre la eliminación de los tattoos y abrió una casilla de comentarios en sus historias de Instagram.

De paso, mostró cómo se prepara para el Bailando 2023, lo cual posiblemente generará polémica a futuro debido a que Alexis Quiroga también fue confirmado como uno de los participantes. Dejando de lado esto, la correntina igualmente se mostró emocionada y entrenando.

Luego de que comenzaran a circular rumores de reconciliación entre Coti Romero y El Conejo, la correntina salió a desmentir los dichos. En esta oportunidad, entonces, reveló uno de los motivos de la ruptura amorosa.

Después de la primicia de Pepe Ochoa en LAM, el medio DiarioShow subió a su cuenta de Instagram que, al parecer, ambos jóvenes estarían en un plan de reconciliación. Ni bien Coti vio la publicación, comentó cuál es su situación actual con el ex participante de Gran Hermano.

Coti Romero desmintió los rumores de reconciliación con El Conejo. Foto: Captura de pantalla

“Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal”, expresó la influencer y sorprendió a todos sus seguidores. De esta manera, dejó en claro que no volvió a tener un vínculo con El Conejo y no tiene pensado hacerlo por el trato que recibió.

Unas horas más tarde, la joven de 21 años se arrepintió de sus dichos y, ante la viralización de su comentario, prefirió borrarlo y pedir disculpas. “Perdón, estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si molestó”, se retractó.