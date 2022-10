Quién es Alexis Quiroga, el “Ricky Fort” cordobés que se sumó a Gran Hermano 2022

Una nueva edición de Gran Hermano Argentina comenzó este lunes por la noche y ya causa furor como en años anteriores. En esta oportunidad, entre los participantes hay un cordobés oriundo de General Cabrera que llamó la atención por su curiosa presentación.

Se trata de Alexis Quiroga, de 29 años, que comenzó su introducción revelando que su padre lo apoda “Ricky Fort”, porque “la gasta” y es “lo único” que sabe hacer. En su primera vez ante la cámara, el joven contó que él y su familia se dedican a la plantación de maní.

Alexis aseguró que no puede aguantar "dos o tres días sin sexo". Foto: Gran Hermano Argentina

Sobre su historia, el cordobés narró: “Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a Primera porque me gusta más la noche que la disciplina”. Al ser consultado sobre su relación con las mujeres, aseguró que tiene “una debilidad: me gustan demasiado”.

En este sentido, Alexis señaló que es “muy moquero”, porque “picotea en varios lados”. “Espero que haya chicas lindas en la casa ya que soy medio alzado: no aguanto dos o tres días sin sexo, por eso me dicen conejo”, remarcó.

Alexis aseguró no tener una estrategia para Gran Hermano

En sus últimas palabras antes de entrar a Gran Hermano, Alexis aseguró no tener una estrategia para el juego. “Vengo a pasarla bien y a tener una nueva experiencia”, aseveró. Apoyado por una gran hinchada que viajó desde Córdoba, el “conejo” ingresó a “La Casa” y promete ser uno de los protagonistas del show.