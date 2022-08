Morena Rial rompió el silencio sobre el escándalo protagonizado en un boliche de Córdoba

Morena Rial fue tendencia en los últimos días tras protagonizar serios incidentes a la salida de un boliche de Córdoba. Tras varios días sin emitir comentarios sobre el tema, la influencer rompió el silencio y aseguró que ella no participó del ataque al auto de un joven por parte de su grupo de amigas.

En diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana la hija del conductor Jorge Rial dio su versión sobre la situación ocurrida en la madrugada del domingo 14 de agosto en el boliche Oslow, ubicado en avenida Colón al 4.700. “Yo no toqué en ningún momento el auto”, confirmó “More”, al tiempo que reconoció: ”Tengo culpa por haber estado en el lugar y por haber sido cómplice de eso”.

“Me voy a hacer responsable de haber estado en el lugar, pero no de los daños porque yo no los causé”, insistió. Además, habló del acto de violencia al vehículo: “Yo no toco la patente, no la saco ni me la llevo del lugar”.

“El chico salía con una de las chicas que rompía el auto. Son dos chicas que rompen el auto”, señaló sobre los otros involucrados en el hecho. Así, dio a entender que fueron sus amigas las que cometieron los ilícitos.