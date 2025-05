La impactante confesión de Morena Rial sobre su crianza con Jorge Rial y Silvia D’Auro y cómo vivió su adopción: “Un monstruo” .

Con tranquilidad y evitando los intensos enfrentamientos que protagonizó en LAM, Morena Rial brindó una entrevista profunda al notero de Ángel de Brito, donde rememoró los momentos difíciles que atravesó durante su infancia.

A sus 26 años, la joven reveló por primera vez cómo fue la conversación que mantuvo con su padre, Jorge Rial, cuando él les confesó a ella y a su hermana Rocío que eran adoptadas, un momento que marcó su vida para siempre.

Otros tiempos: Jorge Rial y sus hijas, Morena (izquierda) y Rocío (derecha). (Gentileza Los Andes).

Además, Morena no dudó en ser contundente al referirse a Silvia D’Auro, dejando claro su postura y generando revuelo con sus declaraciones.

Así se enteró Morena Rial que era adoptada

En una entrevista con el notero Santiago Riva Roy, Morena Rial habló con sinceridad sobre un tema muy personal y profundo: su adopción. Cuando le preguntaron cuándo se enteró de que era adoptada, Morena respondió con naturalidad: “Yo lo supe siempre a eso”.

El periodista quiso saber más detalles y le preguntó si recordaba el momento exacto o cuántos años tenía cuando se lo dijeron. Morena explicó que su papá siempre fue muy claro con ellas: “Mi papá siempre nos dijo eso. Nos dijo que había mucha maldad en la calle, en el colegio. Aparte, la exposición. No podía esperar a que nos lo venga a decir alguien de la calle”.

Con una mirada protectora, Morena agregó: “Mi papá siempre nos inculcó eso desde chiquitas. Éramos adoptadas”. Así, dejó en claro que la verdad siempre estuvo presente en su vida, pero también la preocupación de su padre por cuidar a sus hijas frente a las dificultades del mundo exterior.

El notero no dudó en indagar sobre la figura materna y preguntó: “Y esa mujer que debía amarlas, que quería tener hijas, un día se convirtió en un monstruo más que en una mamá. ¿Fue así?”.

Morena no dudó en responder con contundencia: “Yo creo que siempre fue un monstruo. Desde el minuto cero. No cambiás de la noche a la mañana”.

Al profundizar en las causas, el periodista quiso saber: “¿Cuál creés vos que era la explicación? ¿Tiene un problema psiquiátrico? ¿Era violenta porque no conoce el amor? ¿Qué creés vos que pasaba en su cabeza para ser así con ustedes?”

Morena finalizó con una respuesta clara y sincera: “Nunca lo entendí. Todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos. Desde mi punto de vista, supongo que sí, pero no era algo que trataba, me parece. No tengo idea qué le pasó por la cabeza. En su momento le sirvió de escudo para que no se termine la relación con mi papá. La pudo llevar varios años más volviéndolo loco. Éramos el intermedio de ellos dos para que no se rompa la relación, que ya estaba rota”.