¿Vuelve a prisión? El escándalo de Morena Rial en el juzgado que complicó su situación legal: “Insultó a...”.

Este lunes, volvió a quedar en el centro de la escena Morena Rial, luego de que trascendiera que enfrenta nuevos conflictos vinculados con el régimen de libertad excepcional que le fue concedido por la Justicia en febrero pasado. La medida, que había sido posible gracias a la intervención de su abogado, Fernando Burlando, parecía representar una oportunidad de encauzar su situación judicial bajo ciertas condiciones. Sin embargo, en las últimas horas, todo eso quedó en duda.

Morena Rial declaró ante la Justicia: admitió culpabilidad y dio su versión de los hechos. (Gentileza / Nicolás Suárez)

Según se conoció, la hija del reconocido conductor Jorge Rial protagonizó un escándalo dentro de un juzgado, lo que encendió las alarmas entre las autoridades judiciales. La situación fue considerada particularmente grave debido al contexto en el que se dio: Morena se encuentra bajo un régimen de libertad con condiciones estrictas, que podría quedar en suspenso o directamente anulado si se considera que violó alguno de sus términos.

De acuerdo con lo comentado por Pepe Ochoa en LAM (América), Morena Rial debía acudir el viernes a un juzgado para firmar, cumpliendo una de las pautas que le impuso el fiscal Patricio Ferrari para conservar su libertad. No obstante, se topó con complicaciones vinculadas a sus constancias de atención psicológica.

El escándalo que protagonizó Morena Rial en el juzgado

“Morena viene teniendo líos con el tema de los psicólogos. Quién sí, quién no”, anticipó Pepe Ochoa al referirse a las complicaciones que atraviesa con respecto al profesional a cargo de su tratamiento, quien está vinculado a la causa por la muerte de Diego Maradona. “El fiscal y la jueza aceptan que sea Carlos Díaz“, agregó el panelista de LAM.

En relación al escándalo que protagonizó la influencer, el periodista de espectáculos detalló que la mediática tiene la obligación de presentarse en el juzgado a firmar entre los días 1 y 10 de cada mes. “Lo que sucedió esta vez, es que Morena recontraputeó de arriba abajo a la de la mesa de entrada”, expresó Pepe Ochoa.

El conflicto, según explicó el panelista, comenzó cuando la empleada judicial le pidió “los certificados de las dos sesiones anteriores”. Ante esto, Morena reaccionó de manera despectiva y respondió: “¿Para qué me vas a pedir el certificado? Si no lo tengo, no te lo voy a dar. ¿Sabes quién soy? Soy famosa".

Después de relatar el incidente escandaloso protagonizado por Morena, Pepe Ochoa reveló que había hablado con una persona que trabaja en el juzgado en cuestión. “Me dice que la jueza es excelente y es muy complicada”, adelantó el periodista.

Ochoa agregó que “la persona que trató mal a Morena es de mucha confianza de la jueza. Está muy enojada”, según lo que pudo leer desde su teléfono. En ese contexto, el panelista de LAM advirtió que “Morena tiene que empezar a tener cuidado. No sea que, a raíz de todo, pidan su detención”.