Violencia sin control en Córdoba: se negó a pagarle una cuota mensual a un naranjita y le destruyó el auto

La inseguridad y la violencia urbana son moneda corriente en Córdoba. En las últimas horas, Cecilia, una vecina de la ciudad, denunció que un “naranjita” le rayó el auto y le pinchó las ruedas de su auto, luego de que se negara a pagarle tres mil pesos por mes.

“Desde abril que veo a este hombre. Al principio lo saludaba, pero empecé a tratarlo cortante y evitarlo porque me hacía comentarios desagradables”, señaló la víctima en diálogo con Arriba Córdoba. Puntualmente, el hombre suele estar en la calle Gregorio Gavier entre avenida Rafael Núñez y Jiménez de Lorca, en barrio Cerro de Las Rosas, frente al local en donde ella trabaja.

“Una noche, cuando salía del trabajo, se me acercó para pedirme que le pagara tres mil pesos por mes ‘porque él cuida los coches de la zona’. Me fui sin contestarle”, explicó la mujer. “También me dijo que otros comerciantes le abonaban eso. Pero lo corroboré con ellos y todos me negaron que fuera así”, agregó.

EL NARANJITA LA AGREDIÓ EN REITERADAS OPORTUNIDADES

Cecilia, que ya hizo la denuncia penal correspondiente, aseguró que el primer agravio sucedió el lunes 25 de julio, cuando el hombre le rayó el auto. Desde ese entonces, vivió reiteradas situaciones de tensión. “Cada vez que me veía se me acercaba, me gritaba insultos o escupía cerca mío. Llegó a amenazarme de muerte y con que me iba a prender fuego el auto”, contó.

La semana pasada, el agresor le pinchó dos ruedas. El momento quedó grabado por una de las cámaras de seguridad de la zona. Desde el inicio de los problemas, la mujer realizó dos denuncias en la Policía: una el 27 de julio y otra el 17 de agosto.

Cerro de las Rosas. Una de las denuncias que hizo la damnificada (Captura).

“En uno de los incidentes, se acercó un patrullero y lo palparon para ver si estaba armado. Pero como no tenía nada, lo soltaron. Me dijeron que mientras no tenga una orden de restricción no pueden hacer nada, así que estoy a la espera de eso”, sentenció la denunciante.