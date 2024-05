Matías Alé reveló detalles sobre su romance con Matilda Blanco y contó cuál es su fetiche

Matilda Blanco y Matías Alé protagonizaron un breve romance en el pasado, y los detalles de su relación han salido a la luz recientemente. Fue Matilda quien decidió hablar sobre las aventuras que vivieron juntos mientras participaba de Los Ángeles de la Mañana en América TV.

En su revelación, Matilda compartió que disfrutaron de momentos divertidos mientras Matías participaba en el programa Bailando por un Sueño. “La pasábamos bomba, nos íbamos de viaje. Él, por una parte, yo por otra, y después de trabajar con el equipo, me decía: ‘A las 00.00 dejame las puertas del hotel abiertas’”, compartió la asesora de imagen.

Matilda Blanco Foto: desconocido

Estos últimos fías fue él quién aportó su versión de los hechos que datan de hace más de una década atrás. “Tengo un pasado hermoso. Yo la adoro a Matilda, es una mujer encantadora que a mí me ayudó mucho y me enseñó mucho, es una gran persona” dijo Matías Alé en diálogo con el periodista Juan Pablo Godino.

Matías Alé actor Carlos Paz temporada verano 2021 Fotografía corresponsal Yanina Aguirre Foto: Fotografía corresponsal Yanina Aguirre

Matilda había aclarado que el romance tuvo lugar cuando Matías estaba soltero, pero Alé optó por no especificar la fecha exacta en la que ocurrió su relación: “No me acuerdo, los caballeros no tenemos memoria, pregúntenle a ella”, dijo entre risas.

Detalles del romance de Matías Alé y Matilda Blanco

La coach de moda reveló que el galán que anteriormente había conquistado a Graciela Alfano tiene un fetiche por los pies, pero él prefirió no comentar al respecto, aunque añadió que ella “tiene muy lindos pies”. Por último, aseguró que se guardan un cariño muy grande, “sé que ella debe estar contenta con mi presente así que le deseo lo mejor, no sabía que ahora estaba de angelita” manifestó.

Sobre el affaire, Matilda había confesado en LAM que la aventura duró un tiempo y fue muy divertida. “Yo soy distante, pero él me gustó. Me cayó bien, me parecía simpático, comprador”, concluyó.