El rotundo cambio de vida de Matías Alé: bajó 15 kilos y filmará una película

Matías Alé vuelve una y otra vez a los medios y nunca deja de sorprender con novedades, cambios y declaraciones insólitas. Ésta vez, invitado en Socios del Espectáculo por eltrece, contó novedades sobre su estado de salud y su nuevo estilo de vida más equilibrado.

En armonía, Matías contó que bajó 15 kilos y subrayó que logró encontrar el equilibrio. Además de comer saludable y hacer ejercicio a diario, está explorando su nueva faceta como periodista.

Laura Loforte y Matías Alé estarán al frente de Showbeach. Foto: @1.4Productora

Tras la consulta de Nancy Duré, Matías contó su rutina: “Me levanto, camino, voy al gimnasio y bueno, ahora empecé a preproducir el programa (de radio), tenemos un chat grupal en el cual preproducimos el programa”. Se refiere a su progama Una cita con Matías, que sale en vivo de lunes a viernes de 18 a 20 horas por Radio República AM 770 y en el que lo acompañan Claudia Laborda y Alejo Boquete.

Matías Alé en "Polémica en el bar". (Foto: Captura de pantalla)

Su nuevo trabajo le demanda otras aptitudes: “Me entero de todo lo que está pasando, cosas que tal vez antes no le daba tanta importancia, lo que era la actualidad, el periodismo, la información, la política, antes era solamente espectáculos”.

Matías Alé al frente de un programa de radio

Sobre su presente, Matías comentó entusiasmado: “Estar haciendo radio me permite estar un poco más empapado de lo que es el día a día, que también está buenísimo para mí…”

Y agregó: “Me permite tener ganas de hacer esto, meterme del lado más del periodista, la conducción me sale fácil, la disfruto y la actuación me ha rodeado de grandes maestros, como Campanella, que me ha dirigido…”

Sobre la actuación, aclaró que sigue dispuesto a trabajar y no se retiró del oficio: “Me salió una película ahora para mayo [...] Estoy súper contento y entusiasmado y también quedaron las puertas abiertas en Córdoba y en Carlos Paz”.