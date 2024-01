Matías Alé sorprendió al hablar de Graciela Alfano y su historia de amor: ¿hay una segunda oportunidad?

Matías Alé y Graciela Alfano por 9 años formaron una de las parejas más mediáticas de la televisión argentina. Ambos artistas capturaron a la gente con su amor, sus peleas, sus desencuentros, y no le dieron importancia a la diferencia de edad, ya que Graciela es 25 años mayor.

Durante noviembre de 1999 y agosto de 2008, Matías y Graciela estuvieron en pareja y protagonizaron varios momentos de la farándula argentina. Luego de la separación, ambos volvieron a estar en pareja, pero el amor entre ellos suele recordarse.

Graciela Alfano y Matías Alé. / Gentileza

En esta oportunidad, Matías Alé participó del programa, “Empezar el día” de Ciudad Magazine y le preguntaron sobre Graciela. Lo primero que dijo fue: “Le mando un saludo a Gracielita que hace poquito estuvo hablando cosas lindas de mí”.

Matías Alé. / Gentileza

Luego se tomó el tiempo de halagar a su ex pareja y confesó: “Está divina. Para qué me separé con todos los quilombos que después tuve. No me tendría que haber separado. Estaríamos juntos compartiendo la temporada”. Y además respondió sobre una posible reconciliación y segunda oportunidad, y dijo que nunca se sabe.

Graciela Alfano y Matías Alé. / Gentileza

Que planes haría Matías Alé con Graciela Alfano

Por último, mencionó los planes que haría junto a Graciela si estuviesen juntos y marcó: “Una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito”, y aclaró: “tenemos una relación lindísima. No sé si está en pareja o no, no la vamos a comprometer”.

Graciela Alfano y Matías Alé.

Al parecer, estar en Mar del Plata le genera nostalgia a Matías y por eso declaró: “lo que me está pasando es que en cada rincón donde voy, tengo un recuerdo con Graciela. Como la puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos para poder disfrutar de la temporada sin que nadie se entere ¡Si los acantilados de Mar del Plata hablaran!”.