Graciela Alfano reveló detalles íntimos sobre su pasado y aseguró que estuvo con mujeres

Graciela Alfano es una de las famosas que logró perdurar en los medios de comunicación con su belleza y carisma. A pesar de que no está tan presente como antes frente a las cámaras, su nombre siempre se escucha en todos lados.

La actriz y vedette supo armar una exitosa carrera frente a las cámaras y en los escenarios. En la actualidad mantiene una constante interacción con sus fanáticos por medio de su perfil de Instagram. Además, de vez en cuando no duda en opinar de distintas temáticas de actualidad y, fiel a su estilo, dice lo qué piensa generando polémica.

Graciela se encuentra viviendo un excelente presente muy feliz y enamorada de su nuevo novio Carlos Bustin. En ese contexto, estuvo de invitada en Mañanísima y fue allí que reveló detalle de su intimidad y experiencia sentimentales que vivió en su vida.

Graciela Alfano habló de sus experiencias sexuales Foto: instagram

Graciela Alfano contó detalles íntimos sobre sus relaciones en el pasado

La famosa siempre se caracterizó por ser una mujer moderna que busca todo el tiempo enfrentar los prejuicios de la sociedad. Es por eso que no tuvo problemas en contar su experiencia sexual con mujeres.

“He sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo y he tenido sexo con mujeres de las que no me he enamorado. Creo que uno se enamora de la persona”, se sinceró la famosa.

“Afortunadamente, he conocido mujeres talentosísimas que por su inteligencia te dejan dada vuelta y tenés ganas de estar con ellas todo el tiempo, escucharla todo el tiempo. Tal vez lo que faltaría es la parte física, pero me parece que corren por lugares separados”, agregó reflexiva Graciela. “Uno puede tener muy buen sexo con alguien a quien no ama y podés amar a alguien con quien no tenés sexo. Es indiferente”, señaló la famosa.

Al ser consultada sobre el tipo de relación que tuvo con mujeres, Grace aclaró: “Fue una relación más del momento”, indicó.

“Yo no he contado mis cosas por contarlas, sino un poco para dar permiso. Siento que la sociedad es un poco pacata, un poco mentirosa, un poco doble moral. Las personas famosas y que estamos muy bien paradas en la vida y que podemos hacer lo que hicimos sin ninguna culpa y si nos critican, que no nos importe un pit* y que no nos entre balas, me parece que tenemos la obligación de poder liberar a toda la sociedad de esa moralina estúpida, de esa cosa pesada del ojo del otro que avergüenza”, concluyó la famosa.