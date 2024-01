El destape de Matilda Blanco: a sus 56 años se animó a una jugada producción de fotos en lencería.

Matilda Blanco, la asesora de imagen más famosa de la televisión argentina, sorprendió a muchos con unas sensuales imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, en las que se la puede ver luciendo elegante ropa interior a sus 56 años.

Las fotos forman parte de la muestra “Sexability”, de la fotógrafa editorial y amiga de Matilda, Sole Rubio. Junta a la producción, reflexionó: “Basta de darle poder a la mirada del otro”. Fiel a su firme personalidad, protagonizó una serie de fotografías donde la actitud lo fue todo.

Matilda Blanco es una de las figuras más importantes de la moda en Argentina. Foto: (Instagram/@matildablanco)

A través de su cuenta de Instagram, en la que reúne más de 420 mil seguidores, Matilda Blanco subió imágenes en ropa interior negra que acompañó con unos guantes de cuero negros. La asesora de imagen demostró que no solo sabe vestir bien, sino que, es una mujer muy atractiva.

El destape de Matilda Blanco a sus 56 años. Instagram. Foto: desconocido

En el epígrafe de las imágenes, la amante de la moda compartió una poderosa reflexión: “Sí, las publiqué! ¡Después de dudas e inseguridades me animé! Muchas veces estuve por subirlas y no lo hice y hoy…. pinto! ¡Que mi edad, que mi cuerpo, que mi pelo, que la pose! ¡Que LPM!! Y me dije: ¡Basta darle poder a la mirada del otro!”, escribió.

“¿Querés saber si tengo retoque y filtro? Obvio amores, ¡sí @sangrejaponesa [el perfil en Instagram de la China Suárez] usa filtro, imagínate yo! ¡Así que déjenme disfrutar de que hoy me siento segura! ¡Por las que se animan! ¡Que nadie te quite el poder!”, completó con un pequeño chascarrillo destinado a la China Suárez.

Matilda Blanco se animó a todo. Foto: desconocido

Un video a pura sensualidad

En otro posteo, Matilda Blanco fue por más y compartió el video que retrata el detrás de escena de la sesión superhot que protagonizó. “Y acá el video del back. Atenti que fue sin filtro amores, así que banquen mi momento sexy que después se pone tímido. Que nadie te quite el poder de decidir”, cerró.