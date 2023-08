¿Nuevo romance entre Coti Romero y Edul?: el video de la reacción del periodista ante los rumores de relación

Si bien parecía que Coti Romero y “El Conejo” podrían volver a darse una chance, ella confirmó que “no hay vuelta atrás”. Sin perder el tiempo, la correntina ya fue vinculada con otro mediático, aunque todavía no confirmaron su relación. Se trata de Gastón Edul, el reconocido periodista deportivo, con quien ella trabajará próximamente.

Fue en el programa LAM, que la panelista Yanina Latorre le dijo a Coti: “Tenés un montón de pretendientes... Tengo uno que me enteré, el periodista deportivo que te escribe... Mirá que digo el nombre y muestro la foto”.

Coti Romero y su supuesto romance con Edul. Foto: Instagram

La ex Gran Hermano contestó: “Pero no hay problema con decirlo. Estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

“Ah, pero vos ya entablaste un diálogo con él. Está muerto con ella”. “El pretendiente con el que va a laburar Coty y que para mí van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”, sentenció Latorre.

Los rumores de relación entre Coti y Gastón Edul. Foto: Radio Sudamericana

Además, la periodista de Telefé, Pilar Smith, fue consultada en sus historias sobre el supuesto romance incipiente entre Romero y Edul: “Qué onda Gastón Edul y Coty? Es verdad que se están conociendo?”, escribió un usuario, a lo que ella respondió: “Es verdad❤️”.

Edul y Coti se estarían conociendo. Foto: Instagram

La reacción de Gastón Edul al ser shippeado con Coti Romero

Además, el periodista no pudo contener su emoción tras ser consultado por su vínculo con la correntina. Se conoció un video donde le dicen: “Gastoncito, mandale un saludo a mi prima Coti que muere por vos” y él se sonroja sin contestar nada.