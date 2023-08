¿Coti Romero se lanza a la actuación?: el proyecto que tendría la correntina con Nito Artaza

Desde que Coti Romero pisó Gran Hermano en 2022 no ha parado de dejar su huella en varios ámbitos más, y todo en torno al mundo del espectáculo argentino. Habiendo concursando en la casa, aparecido en LAM y estar por participar del Bailando 2023, ¿su siguiente proyecto es el teatro?

El miércoles 23, el productor teatral Nito Artaza se reunió con la famosa correntina y anticipó a través de sus redes sociales que estuvo planeando un proyecto en el cual participaría su coprovinciana. El mismo, en tanto, tendría como fecha de inicio a comienzos del 2024.

“Con Coty Romero pensando y proyectando una propuesta para teatro en el verano”, redactó en Instagram, mostrando una foto de ambas personas y generando furor entre sus seguidores. Además del carisma, el actor también vio en ella gran popularidad, la cual incluso crecerá cuando comience el Bailando.

Nito Artaza le hizo una propuesta teatral a Coti Romero. Foto: Captura de pantalla

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, analizó este posible proyecto que están pensando. En este sentido, entonces, indicó: “Coti tiene la gracia necesaria para compartir con Nito un escenario, y ahora se entrena en baile. Todo suma. Veremos si la fórmula correntina avanza”.

Coti Romero estaría saliendo con Gastón Edul

Desde que Coti Romero y el Conejo Quiroga cortaron, la prensa no ha parado de relacionar a la correntina con varios famosos. Ahora bien, Yanina Latorre dio un dato y la ex Gran Hermano “pisó el palito”.

La panelista le señaló a Coti que desde que está soltera son muchos los “pretendientes” que se le acercan y mencionó a uno en particular: “El periodista deportivo” y todos los cañones apuntaron a Gastón Edul. Lejos de desmentir o hacerse la desentendida, la correntina respondió y dejó entrever que algo hay.

Chau Conejo, ¿hola Gastón?: Coti Romero y su relación con Edul. Foto: Redes sociales

“Tenes un montón de pretendientes”, arranca diciendo Latorre y agrega: “Tengo uno que me enteré: el periodista deportivo que te escribe”. Los gritos entre las panelistas se escucharon al aire, y Coti Romero se “enterró” sola: “Mirá, me escribió para decirme que rechazó la nota porque no hay nada que hablar de eso”.

Ante esta respuesta, Latorre no dejó pasar su oportunidad: “Si vos ya sabés que yo le quería hacer una nota... Amoraaaaa”. Y chicaneó a la correntina con decir el nombre, pero Romero no se arrugó y sostuvo: “No hay problema que lo digas”.

Así, Romero sostuvo que la relación está, pero porque van a trabajar juntos. “Voy a colaborar con él, es un ping-pong con cosas de fútbol. Me encanta el fútbol y bueno”, explicó la angelita invitada y remató con un “yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

“Está muerto con ella”, insistió Yanina. Luego, y en medio de todas las especulaciones del resto del panel, Latorre finalmente dijo el nombre de Edul y aseguró que, además de trabajar juntos, esa dupla “va a terminar en algo”.