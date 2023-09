Rumores de infidelidad: filmaron al “Conejo” Quiroga con otra chica y Coti Romero respondió.

Alexis “Conejo” Quiroga y Coti Romero fueron una de las parejas más queridas de Gran Hermano 2023. Al salir del reality, la relación se terminó sin razones claras, por lo menos, para el público, Pero, al parecer, el motivo habría sido una presunta infidelidad, captada en un boliche.

“Pepe” Ochoa, creador de contenido en el Ejercito LAM, expuso un video en el que aseguraba que la razón de la separación fue una supuesta infidelidad del cordobés. En el video, se ve al Conejo bailando con una jovencita en un boliche de Buenos Aires. La situación habría terminado en el departamento de Quiroga.

QUIÉN ES LA SUPUESTA “TERCERA EN DISCORDIA”, EN LA RELACIÓN DE COTI ROMERO Y EL CONEJO

La joven se llama “Nicky Abigail” y sería la “tercera en discordia” en la pareja en Coti Romero y el Conejo Quiroga. Ella y el cordobés fueron filmados en la disco Kika, de Buenos Aires, y la relación habría terminado en el departamento del joven.

Luego de los trascendidos, la joven habló con el programa de LAM, negó ser la “tercera en discordia” y desmintió que la situación haya pasado a mayores. “Fui pero no con él, él esa noche estaba con unos amigos de Córdoba y en el departamento estuvimos con esos chicos, no pasó nada”, aclaró.

Además, aseguró que la reunión fue presenciada por Juliana, exGran Hermano y también, amiga de Coti Romero.

LA RESPUESTA DE COTI ROMERO Y EL CONEJO QUIROGA, TRAS LA PRESUNTA INFIDELIDAD

El primero en responder fue el Conejo quien fue tajante con la respuesta. Utilizó el canal de difusión de Instagram para responder a sus fanáticos y dijo: “No tengo que dar explicaciones (...) Acostumbrensé porque esto es el Bailando y recién arranca. Va a ser todo así, no estuve con esa chica y así mismo lo hubiese hecho, estaría en mi derecho”.

La explicación del cordobés que fue compartida por la joven a quien señalan como "tercera en discordia". Foto: Instagram

Por otro lado, Coti Romero confirmó que esa fue la razón de la separación y se mostró dolida en su canal de stream. “Hay mucha gente que no sabía nada y opinaba (...). El amor no se termina de un día para el otro, y es muy triste y doloroso saber algunas cosas cuando uno piensa que no es así”, dijo la correntina.