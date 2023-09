El Conejo le cantó en vivo a Coti Romero: ¿Vuelve el amor en el Bailando 2023?

Alexis “El Conejo” Quiroga debutó el martes por la noche en el Bailando 2023 junto a Martina Peña, pero antes de su presentación hubo un momento sentimental. El cordobés le cantó en vivo a Coti Romero y confesó que el amor nunca se fue.

“Ya te queremos como la familia de la televisión”, le dijo Marcelo Tinelli al joven de General Cabrera a quien no le dio tiempo en los medios y le preguntó directamente: “¿Por qué se separaron con Coti después de siete meses de amor?”.

El Conejo y Coti Romero (Captura de pantalla).

Conejo respondió que fue “cosa de pareja, algo que venía pechando desde hace tiempo” y finalmente terminó en la ruptura de la dupla. Sin embargo, aclaró mientras miraba a la joven que estaba en los estudios: “El amor no se fue, solo que no funcionó”.

Ante tremenda declaración, el conductor le preguntó a la modelo: “¿Hay amor en vos hacia el?”. Luego de unos segundos de silencio, Coti respondió “sí” y la mandaron al frente al haber dicho que Conejo “no iba a tener los huevos suficientes para cantarle”.

Pero el cordobés tomó el micrófono y entonó las primeras estrofas de un hit de Ulises Bueno, “Amada Mía”. “Un día se fue, no me lo esperaba. Tomó su equipaje, recuerdos historias privadas que solo ella sabe. Me quedé sin abrazarla para siempre. Por creerme que soy fuerte. Si no estás no sé quien soy”, cantó.

Por su parte, Coti se limitó a decir que Conejo cantó “lindo” y destacó la canción seleccionada. Por eso, el oriundo de General Cabrera, aseveró: “igual es fea tu respuesta porque por fuera sos otra persona, pero bueno. Se hace la dura pero no lo es”.

Coti le cuestionó sus palabras ya que hace tiempo que no la conoce y Quiroga dijo: “No voy a contestar porque soy un caballero”. Inmediatamente, comenzó la exposición de la dupla.

VIDEO: EL CONEJÓ LE CANTÓ EN VIVO A COTI ROMERO