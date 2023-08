El fuerte comentario de El Conejo sobre Coti Romero en el Bailando 2023: “No quiero sonar egoísta, pero...”

Luego de que la correntina mediática revelara el duro momento que vivió al salir de Gran Hermano, donde llegó a decir que sufrió una fuerte depresión y que se encontraba medicada, su reciente ex novio, El Conejo Quiroga, opinó sobre su participación en el Bailando.

Hacía pocos días, a Coti Romero le habían preguntado quién quería que se fuera primero del certamen, a lo que ella respondió, sin rodeos, que sería Alexis. Ahora él, en una visita al programa LAM, se la devolvió y habló sin escrúpulos sobre lo que pensaba de ella y su situación.

Coti Romero habló sobre su fuerte momento

El Conejo habló sobre la situación de Coti Romero

Al consultarle sobre qué pensaba del momento que está atravesando Coti, el ex participante de Gran Hermano expresó todo lo que pensaba: “No quiero sonar egoísta pero, si fuese por mí, en lo personal yo la he visto a Coti en situaciones muy feas y la sacaría, no me gustaría que haga el Bailando”.

El Conejo habló sobre el duro momento de Coti. Foto: Todo Noticias

Aunque dijo que los ensayos la ayudarían a distraerse, él explicó que la fuerte exposición no sería la mejor opción para la famosa en este momento, ya que todavía está en un momento delicado, debido a todo lo que contó sobre su depresión. “En algún momento llegué a pensar en matarme”, fueron palabras de la modelo, sobre la etapa que vivió.