Coti Romero volvió a la pista del Bailando con todo: mandó al frente a un jugador de River y tildó de “histérico” a Mauro Icardi

Coti Romero volvió a participar en la pista del Bailando 2023 y, tras la separación con el Conejo Quiroga, confesó su amor por el fútbol e incluso delató a los jugadores que la siguen y le hablan por Instagram; en el medio, la ligó Mauro Icardi.

En un principio, no tardaron en preguntarle por Gastón Edul, quien en una transmisión de Twitch le comentaron que si le gustaba Coti que se tocara la cabeza y el periodista no tardó un segundo en hacerlo. La joven indicó que esperaba verlo en el programa para realizar un Ping Pong de preguntas, pero no apareció.

Luego, la correntina, haciendo referencia al fútbol, mencionó: “Cuando era más chica miraba la Bundesliga porque me gustaban los futbolistas, pero hoy en día prefiero otro tipo de hombre”. Inmediatamente, Marcelo Tinelli preguntó por qué tiene semejante rechazo hacia ellos y Coti, muy sincera, agregó “son todos histéricos”.

“¿Lo decís porque tuviste alguna experiencia con alguno y lo notaste histérico?”, comentó Zaira Nara, luego de la declaración de la participante y, para explicar su referencia, tomó como ejemplo al novio de Wanda Nara, Mauro Icardi. “Mauro es re histérico, ¿no ves las historias que sube? esas son cosas de nene de 15 años, no lo puede hacer Icardi”, dijo Coti, quien hizo enfurecer a la modelo por señalar de ese modo a su cuñado.

Zaira, sorprendida, le preguntó “¿qué es ser un histérico para vos?” y Coti explicó que lo ve a Icardi de esa forma ya que sube una historia, luego la borra y sube otra, demostrándose indeciso, aunque la hermana de Wanda, inconforme con la respuesta, insistió en que se expresara mejor.

La exparticipante de Gran Hermano explotó y señaló: “Histérico me refiero a ‘te mando mensajito y, si no les contestás, lo borran’. Pero Icardi jamás me escribió”. Minutos después, Zaira, la jurada más curiosa, la cuestionó: “¿Te mensajeaste con algún futbolista que te haya hecho sentir que era un histérico?”. La correntina no tardó en contestar y confesó “sí, son muchos, acá los voy a quemar”.

¿Quiénes son los futbolistas que le escriben a Coti Romero?

Sin dar nombres, mencionó que la mayoría utilizan el “juego” de seguirla y dejar de seguir en Instagram para llamar su atención, aunque, hay un jugador argentino que parece ser el más histérico para Coti Romero, debido a su insistencia en las redes.

Marcelo Tinelli, sin perder la oportunidad, le pidió a la joven que le cuente al oído de quién se trata. Acto seguido, Coti lo confiesa y lo nombra, por lo que, al instante, el conductor del Bailando le comenta al público que el futbolista al cual señala actualmente juega en River Plate.

“Me sigue, me deja de seguir, me sigue, me deja de seguir”, indicó Coti muy enojada. “Si vi tu solicitud y no te contesto, es evidente que no quiero saber nada”, agregó. Ángel de Brito, quien fue su compañero en LAM tiró una bomba y comentó que “no es el único jugador de River que le escribe”.

Coti, muy inocente, cae en la trampa de los jurados del programa y declara que le preguntan en dónde vive y que le suman muchos emojis con “caritas de enamorados” y, sin darse cuenta, acotó “Pero no de Barco eh….ay no”, refiriéndose al jugador Ezequiel Barco.

Noche de Cuarteto en el Bailando 2023: Coti Romero bailó cuarteto

Luego de la noche de eliminación, Coti Romero abrió el ritmo de la segunda tanda en el certamen bailando Cuarteto y, con su presentación, los jurados deliraron por su brillante coreo y obtuvo increíbles resultados.

La correntina consiguió un “4″ de Ángel de Brito y un “8″ de Zaira Nara. “No me gustó nada chicos”, dijo Moria Casán, quien tiene el voto secreto. Por último, Marcelo Polino, enojado, los calificó con “4″ y comentó: “Es un ritmo que necesita alegría y yo no vi eso. No me gustó”.