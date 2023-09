Bailando 2023: Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en vivo y generó dudas sobre su salud

Este miércoles, Tomás Holder preocupó a todos tras sufrir un ataque de pánico en plena transmisión de la gala de eliminación del Bailando 2023 y, tras abandonar el piso, se descompensó y debió ser asistido por una ambulancia. Todo sucedió bajo la luz de las cámaras y el influencer se disculpó por la situación tras enterarse que terminó salvado por el jurado.

El ex Gran Hermano se descompuso luego de que el conductor Marcelo Tinelli le anunciara que podía ser quien abandonara el certamen por no conseguir los puntos necesarios para zafar de la sentencia.

Marcelo Polino lo salvó, pero Holder ya no estaba en el piso. Visiblemente preocupado, Tinelli salió junto con cámaras del programa al sector del estacionamiento, donde el tiktoker permanecía bajo el monitoreo de personal de Bomberos llorando. Posteriormente se confirmó que estaba sufriendo un ataque de pánico.

“Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, comentó Tinelli, que también indagó: “¿Pero lastra este pibe?”.

El conductor se subió con él a la ambulancia, para preguntarle cómo se sentía. Con preocupación, Tinelli expresó: “Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’”.

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico

¿Qué dijo tomás holder sobre su ataque de pánico?

Más tarde, el influencer volvió a la pista y se disculpó: “No quiero dar el papel de pobrecito. Estoy luchando con ataques de pánico y trato de solucionarlo”. Luego, se estrechó en un abrazo con el conductor del ciclo y aseguró: “Estoy dando lo mejor de mi, a veces no me sale, no soy mal pibe. Sufro bailar, me pone mal. Se que soy un pibe que estoy para más”.

Horas después, utilizó sus redes sociales para disculparse con Agos Caute, su compañera de dupla, por dejarla sola en el momento en el que se anunciaba si seguían en el ciclo y expresó: “Mi cabeza explotó”.

Finalmente, Holder y Agos Caute y continúan en el Bailando 2023, tras un comienzo complicado y con cambios en el equipo, luego de que decidieran cambiar de coach y seguir sin el coreógrafo Davo Fredes.