Bailando 2023: Tomás Holder contó las razones detrás del sorpresivo despido de su coach

El Bailando 2023 recién empieza y el ex Gran Hermano rosarino Tomás Holder ya protagoniza el primer escándalo del ciclo, ya que luego de obtener el puntaje más bajo en una deslucida gala, decidió cambiar a su coach Davo Fredes. El entrenador coreográfico, lejos de aceptar la situación, no se quedó callado y lanzó duras acusaciones contra el influencer y su compañera de baile Agostina Cauterucci.

“Expulsado el coach de Holder tras su primera gala”, informó Ángel de Brito en sus redes sociales, sin dar más detalles. La desvinculación, que habría venido de parte del dúo de Holder y Caute, llegó luego del criticado debut de la pareja de baile, que recibió tan sólo cinco puntos de parte del jurado.

Enojado con la situación, Davo publicó en sus redes sociales un duro descargo, en el que se refirió a Holder como “El Famoso” y sostuvo que su desvinculación fue “sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia”.

El bailarín también hizo hincapié en que el puntaje obtenido por la pareja de baile habría sido el disparador, aunque aclaró: “al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mi evaluación”.

“Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero por construir lo que soy hoy”, continuó Fredes y agregó: “Para que venga un ´famoso´ sin ninguna experiencia artística en un mes a juzgar lo que hago y que en televisión digan ´tiene razón, Davo no entendió el programa´”.

El descargo del excoach de Tomás Holder Foto: Instagram

Ofuscado, Fredes enfatizó: “Si les cuento todo lo que tuve que entender y bancar para que todo fluya se sorprenderían”. Con esto, cuestionó a Holder, que justificó la desvinculación con el coreógrafo por no sentirse cómodo con el trabajo del artista chileno.

¿Qué le contestó holder a davo fredes?

Por su parte, el influencer rosarino salió a contestarle a Davo y a echar luz sobre la situación desde su Instagram. “No nos veníamos entendiendo con Davo, sentíamos que no estábamos progresando en nada”, remarcó Holder y contó: “estamos a días de bailar de nuevo y no teníamos una coreo hecha”.

Pese a acusar cuestiones grupales, el tiktoker hizo una autocrítica: “yo admito que soy muy duro bailando y tengo que mejorar muchísimas cosas”, aunque insistió en la necesidad de “buscar algo mejor”. Algo que, según sus palabras, comparte con su pareja de baile.

Y cerró: “Yo no eché a nadie y no dejé a nadie sin laburo. Davo no se quedó sin laburo, él no vivía de esto, a Davo le va muy bien y no depende de esto”.