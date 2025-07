Belgrano y sus refuerzos: del “me sedujo todo” de Licha López, a las expectativas de todos

Con cinco refuerzos ya confirmados, Belgrano los presentó en sociedad en un video publicado por el club de Alberdi, a siete días del debut en el Clausura de Liga Profesional, el sábado 12 de julio contra Huracán en Parque Patricios, a las 18.30.

Ya había sido el turno de Federico Ricca, el primero en sumarse al plantel (lateral o zaguero por izquierda), y esta vez le hablaron al hincha Celeste el experimentado Lisandro López, el arquero Thiago Cardozo, el marcador central Leonardo Morales y el lateral izquierdo Adrián Spörle.

Licha López, ex Boca y Olimpia de Paraguay, expresó: “Me sedujo todo para venir a Belgrano, los nombres, los jugadores el plantel, la hinchada, el técnico... Para los que no saben, el Ruso (Ricardo Zielinski) fue el que me hizo debutar”.

Lisandro López con el balón en la práctica (Prensa Belgrano).

Y añadió: “Vengo a aportar liderazgo, mi granito de arena, y al hincha le digo que hay plantel para pelear por cosas importantes”.

LAS CARAS NUEVAS DE BELGRANO

Thiago Cardozo, arquero uruguayo que proviene de Unión de Santa Fe, remarcó: “Feliz de pertenecer, se nota que hay un muy buen grupo, buena madera”.

Thiago Cardozo en plena acción (Prensa Belgrano).

Leonardo Morales, zaguero experimentado, llega a Belgrano desde Gimnasia de La Plata para reforzar la defensa

“Vengo de Gimnasia de La Plata, muy orgulloso de venir a defender este escudo”, remarcó a su vez el entrerriano Morales. “Se ve que es un grupo con una calidad muy buena”.

Adrián Spörle, el quinto refuerzo del Pirata (prensa Belgrano).

Y Spörle, libre de Independiente, afirmó: “Belgrano es un club grandísmo y vengo con muchas expectativas de lo que podemos llegar a hacer”. Autor de un gol ante Talleres en el Apertura, remarcó: “Me gusta pasar al ataque, convertir, todo lo que le sirva al equipo y nos vaya bien”.