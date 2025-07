Belgrano presentó al arquero que competirá por el puesto: qué refuerzos faltan por llegar

Belgrano continúa sumando caras nuevas a su plantel para la próxima temporada y este viernes oficializó como refuerzo a Thiago Cardozo, arquero uruguayo que proviene de Unión de SantaFe. A préstamo hasta 2026.

Cardozo tiene 28 años, fue cedido con cargo y opción de compra, y competirá por el puesto con Manuel Vicentini y el juvenil Matías Daniele. En cuanto a Ignacio Chicco, ya no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Thiago Cardozo, nuevo arquero del Pirata (Prensa Belgrano).

Se suma a defensor Federico Ricca (lateral y zaguero por izquierda), y a los marcadores centrales Lisandro López y Leonardo Morales. En las próximas horas se anunciará de manera oficial también a Adrián Spörle, quien se desvinculó de Independiente de Avellaneda.