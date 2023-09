En medio de la preocupación por su madre, Tomás Holder protagonizó un tenso cruce en “Intrusos” por un insólito motivo

Comenzó el Bailando 2023 y ya iniciaron los escándalos: esta vez, protagonizado por Tomás Holder, quien se había presentado en “Intrusos” para hablar del certamen y terminó en medio de una gran discusión con los periodistas del programa sobre la capucha que él llevaba puesta. Luego, él salió a explicar lo que había sucedido.

El influencer rosarino había sido invitado al programa “Intrusos”, donde fue acusado de haber maltratado a una productora del canal. “No me gusta la gente patotera, maltratadora, lo que vivimos recién en el pasillo, con una productora, que tu amigo te tuvo que parar, a mi me pareció de muy mal gusto”, le dijo el periodista Guido Záffora.

Luego, el panelista explicó que, fuera de cámaras, habrían vivido una tensa situación en la que Holder habría tratado mal a la productora, quien le pedía que se sacara la capucha. “La veo a Solpi en una situación muy tensa con Holder, pidiéndole por favor que se quede, le fui a decir ‘Holder, ya está, quedate’”.

Holder en Intrusos. Foto: América TV

“Esto es tele, te piden que no uses la capucha, al igual que con los anteojos, porque estás en cámara”, explicó Marcela Tauro. El ex participante de Gran Hermano indicó: “Yo lo que le decía a la productora es ‘Voy con capucha, me siento mal, tuve un problema, pero quiero ir igual al programa porque yo ya me había comprometido”.

Después de la explicación de Holder, la periodista Karina Iavícoli expresó: “¿Pero qué tiene que ver la capucha con sentirse mal? No entiendo, porque pareces un motochorro”, comentario que generó muchas críticas en las redes.

El descargo de Tomás Holder luego del cruce en Intrusos

Sin embargo, el influencer buscó su lugar para defenderse en sus propias redes y explicó lo que le había pasado a él, señalando a los participantes del programa por haber criticado el uso de la capucha al aire televisivo.

“Avisé que tuve un mal día.. que estaba bajón por temas familiares y que estaba con capucha, me levanté, no me peiné, y me vestí muy tranquilo como para no fallar... pero ya saben que está lleno de maleducados y que siempre quieren hacerme quedar mal a mi...”, juzgó Holder, además de agradecer a quienes lo entendían y apoyaban.

Tomás Holder salió a defenderse por el cruce de la capucha en Intrusos Foto: Tomás Holder

“Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente... ella había tenido ya un acv hace dos años, se tuvo que volver a Rosario, y no llegué ni a verla, estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella, no cancelo para ir al programa y les aviso: ‘Chicos, voy con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás’. Voy y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, parecés un motochorro con capucha’”, explicó.

Tomás Holder en un escándalo por una capucha. Foto: Tomás Holder

Además, agregó: “Le mandé un saludo y un abrazo fuerte a la familia de Silvina Luna porque lo lamento mucho y les importó dos huevos y me saltaron con la capucha. Qué asco la verdad”.