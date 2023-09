Así fue el picante debut de Romina Uhrig en el Bailando 2023

Romina Uhrig debutó en el Bailando 2023 con su bailarín Iñaki Iparraguirre este lunes. Antes de comenzar, Marcelo Tinelli indagó brevemente sobre su pasado como diputada nacional durante la previa y también le preguntó acerca de su relación con Walter Festa.

El ritmo que le tocó bailar a Romina fue salsa. Sin embargo, no le fue tan bien en su debut según las devoluciones de los jurados. Más allá de esto, su paso por el programa de Tinelli se puso picante cuando comenzó a responder algunas preguntas en la previa.

“No me callo la boca y soy bastante mechacorta. No me gustan ni las mentiras ni las injusticias”, lanzó la ex Gran Hermano, apenas pisó la pista de baile. El conductor le preguntó si había bailado antes del certamen, pero la exhermanita le dijo que no. “Es mi primera vez”, lanzó, a la vez que recordó que su único gran baile fue en Gran Hermano.

Luego, Tinelli habló sobre sus dos años como diputada nacional y su relación con el exintendente de Moreno Walter Festa, actual trabajador de Anses. “Estamos retomando con Walter. Estoy muy contenta. Él no vino, tampoco mis nenas más chiquitas. Sí vino mi nena más grande Mia y mi hijastro Juani”, comentó la participante.

Romina reveló cuál es su candidato presidencial preferido

“¿Tu afiliación política es el peronismo y el kirchnerismo?”, preguntó Marcelo. “Yo soy peronista y kirchnerista, sí sí. Creo que tenemos que empezar a respetar porque después nos quejamos de cómo está la sociedad y como país y no respetamos al de al lado”, respondió Romina.

“¿Te gusta Milei?”, lanzó directo el presentador. “No. No es de mi agrado, pero bueno, yo escucho, no juzgo. Las propuestas no son de mi agrado. Prefiero a Patricia (Bullrich)”, remató la influencer. “¿Y Sergio Massa? ¿Lo bancás?”, quiso saber por último Marcelo. “Sí, por supuesto”, contestó sin muchas vueltas, mientras Moria Casán gritaba “más vale”.