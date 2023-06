Yanina Latorre arremetió contra Romina Uhrig: “Una pobre ignorante sin...”

Yanina Latorre forma parte de la larga lista de panelistas y comunicadoras que trasciende, a diario, en los medios de comunicación y redes sociales no solo por su labor a la hora de informar sino también por los acontecimientos que suceden en su vida privada.

Yanina Latorre en LAM

Lo cierto es que Yanina tiende a tener rispideces con algunas de sus compañeras en LAM, programa que conduce Ángel De Brito. En esta oportunidad sucedió con Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano. El paso de la joven en el programa sigue dando que hablar tras convertirse en una de las protagonistas en el reality en el último tiempo.

Yanina Latorre le respondió sin filtros a Romina Uhrig. (Web)

Romina, por su parte, se quejó de ‘lo mal que la habían tratado’ y muy lejos de elegir el silencio, repartió palos para todas partes y una de las castigadas fue Yanina Latorre, a quien intentó chicanear con un tema personal y doloroso como la tan comentada infidelidad de Diego Latorre.

Yanina Latorre enfrentó a Romina Uhrig y dio de qué hablar en las redes sociales

Luego de escucharla, la panelista no pudo evitar esconder su enojo y a los pocos segundos, disparó: “Ya cuando dijo que Diego me mintió hasta se me va el enojo… me da pena, me parece una pobre ignorante sin contenido. No puede comparar a Diego con un chorro, con un corrupto”.

“Ella fue la que mintió desde el día uno en la casa de GH es ella, está todo grabado. Dijo al entrar que quería independizarse, vivir sola y mantener a las 3 hijas porque estaba separada de un político poderoso... lo que pasa es que cuando salió, le deben haber dicho que se callara la boca porque se estaba mandando todas las cag... juntas”, sumó Latorre, visiblemente indignada.

Segundos más tarde, la panelista y actual pareja del ex futbolista recordó: “La que dijo ‘Walter me metió de diputada pero no estaba preparada’ fue ella. Busquen el tape, yo no me lo inventé”. “Encima viene acá a mentir porque dijo que presentó proyectos pero no pudo decir cuáles y si vas a buscar, no hay ninguno. No puede explicar nada”, aseguró.