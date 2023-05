Más picante que nunca, Yanina Latorre habló sobre su debut con una mujer: “Mi lesbianismo joven”.

En el Observador 107.9 Yanina Latorre conduce “Yanina 107,9″ junto a su esposo, Diego Latorre, y Gustavo Noriega. Luego de su programa comienza el ciclo de Viviana Canosa, por lo que en el pase las periodistas hablaron de su intimidad y Yanina describió lo que ella misma denomina su “lesbianismo joven”.

Desde el primero de mayo esta proyecto de Luis Majul de radio multiplataforma está al aire. El programa de Yanina y “Viviana 107,9″ de Canosa son parte de los éxitos de este medio.

Yanina Latorre habló de su vida íntima con Viviana Canosa.

Este miércoles, en una charla picante entre las conductoras, Yanina hizo declaraciones que tuvieron mucha repercusión en redes. “A mí me gustan las mujeres, me parecen sensuales”, aseguró la angelita.

Por su parte, Canosa comentó que ella no podría ser lesbiana porque le da impresión. “No me gustan (las mujeres)”, aseguró Viviana.

Yanina Latorre Foto: Instagram

La primera vez de Yanina Latorre

Justo con este tema, la panelista de LAM confesó que su primer encuentro sexual fue con una mujer. “A los 15 años me fui a dormir a la casa de una amiga y terminamos enroscadas en la cama. Fuimos amantes un tiempo”, afirmó Yanina y estallaron de risa con Canosa.

Yanina Latorre dio nuevos detalles sobre su debut sexual. Foto: Instagram/yanila

Viviana le preguntó a la esposa de Diego Latorre si quería seguir experimentando con las mujeres. “No, se ve que me gustan los tipos”, contestó Yanina, aunque aseguró que en caso de abrir la pareja preferiría una mujer. “Que Diego me vea con una mina”, aseguró.

La vez que Yanina Latorre habló sobre su debut con Lanata

En 2014, en el ciclo radial Lanata sin filtro de Radio Mitre, Yanina confesó que su debut sexual había sido con una mujer cuando iba a un colegio de monjas.

Cuando Jorge Lanata peguntó si la bisexualidad existía, comenzaron a debatir si la mujer que estaba sexualmente con otra mujer era considerada lesbiana.

Yanina Latorre describió su "lesbianismo joven"

“No, yo te voy a decir una cosa. En mi época del colegio de monjas, nos iniciábamos con mujeres”, declaró contundente Yanina.

Este comentario generó un gran revuelo entre sus compañeros de trabajo y el conductor no ocultó su sorpresa: “No, suspendamos todo”.

Latorre tenía 15 o 16 años cuando tuvo esa experiencia en la escuela de monjas, y agregó que todas las que pasaron por allí hicieron lo mismo que ella: “La que te diga que no miente”.