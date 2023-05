La vez que Yanina Latorre casi va presa por ir a golpear a la amante de su papá: “La fui a fajar”.

Yanina Latorre estuvo como invitada en Terapia picante, un ciclo de entrevistas en Youtube, donde sorprendió con una inesperada revelación sobre su pasado y el motivo que casi la lleva a ir presa.

La esposa del exfutbolista Diego Latorre recordó una complicada situación que vivió con quien fue la amante de us padre. “Me llegó que a los 18 años casi caes presa por un episodio en un departamento”, consultó el conductor Alan Parodi.

Yanina Latorre en "Terapia picante". (Captura)

“Sí, es verdad. La amante de mi papá... La fui a fajar”, admitió. Ante la sorpresa y risa de Alan, explicó: “Papá y mamá se habían separado. Mi papá está muerto, aclaro. Él tenía una amante. Yo soy de familia tradicional porque yo me hago la viva, digo de todo, pero soy una pel... Soy de familia tradicional ‘Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús’, católica, catequista, reprimida...”, describió Yanina.

“Una idiota. Imaginate que hace 30 años que estoy con un tipo y soy fiel. No de buena, me bajó el mandato”, aclaró. Y reafirmó: “Sí, te juro, no lo digo con orgullo, me encantaría ser put... pero no le encuentro la vuelta”.

A modo de cierre, remarcó que no le encuentra la vuelta porque le da culpa y hace planteos. “Yo soy la típica que si garch..., al otro día quiero que me llames y me digas que me querés un poco. Entonces yo a esta edad no puedo buscar una amante”, concluyó.

Yanina Latorre y la amante de su papá

Hace dos años, Yanina ya había relato un poco de la historia de su papá y su amante. “Yo a esa mujer la odio y no la voy a querer nunca”, aseguró la panelista en Mujeres (ElTrece), donde señaló que ella “perdona el polvo pero no la relación”.

“Fui a la casa en barrio norte”, relató Yanina sobre esa vez que fue a la casa de quien fue la amante de su papá y la rompió toda.

“Obviamente me hizo una causa penal, una denuncia”, recordó Latorre, haciendo referencia a como la mujer se expresaba sobre su padre y lo que hizo sufrir a su mamá.