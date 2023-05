Romina Uhrig reveló el número de cirugías que se hizo y cuál es la que más lamenta

En una reveladora conversación con Georgina Barbarossa, Romina Uhrig abrió nuevamente su corazón días después de haber compartido que fue víctima de abuso sexual a sus ocho años.

En esta ocasión, habló sobre el número de cirugías estéticas a la que se sometió y la razón que la llevó a tomar esas decisiones, que luego llegó a lamentar.

Durante el diálogo en el programa “A la Barbarrosa”, la ex diputada confesó que en su juventud se tuvo que enfrentar a varias inseguridades con su cuerpo, la razón por la cual decidió someterse distintas operaciones.“Yo me hice varias cirugías”, admitió la ex diputada y detalló cuáles tiene en particular.

Romina Uhrig merendando desde el sillón de su casa Foto: instagram

Qué operaciones se hizo Romina Uhrig

“Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía”, detalló la “hermanita” al ser consultada por sus operaciones estéticas. Y agregó: “Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

Sin embargo, también admitió haber cometido un error del cual hoy se arrepiente: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan, bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.

A raíz de su experiencia, la exlegisladora hizo un llamado a los espectadores para que sean conscientes a la hora de realizarse una cirugía estética y se aseguren de conocer bien el trabajo de los médicos antes de tomar la decisión: “Es muy importante un médico de confianza”.

Romina de Gran Hermano mostró su cuerpazo en bikini animal print.

Romina Uhrig reveló más sobre su relación con su cuerpo

Georgina Barbarossa le consultó a la ex participante del reality si se había sentido insegura con su cuerpo cuando era joven. “Sí, de chica sí, También de grande. Me acuerdo de que cuando vine a hacer el casting (para “Gran Hermano”) una de las productoras me decía siempre ‘dale Romi, dale’, siempre me alentaba. Pero sí, era bastante insegura y sigo siendo un poco insegura”, reconoció ella.

La profesora de educación física, quien al menos se hizo cuatro cirugías estéticas, explicó que también ha sentido siempre un interés por la actividad física, la cual le ha ayudado a cuidar su apariencia.

“Hago gimnasia desde muy chica. Siempre salía mejor deportista en el colegio, estudié el profesorado de Educación Física, hago deporte. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me encanta el deporte y como sano. Es algo que hay que hacer porque es muy bueno. Más allá de lo estético, es bueno para la salud, además de verse bien una que también es lindo”, confesó Uhrig.