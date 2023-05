Trueno habló por primera vez de Nicki Nicole tras su separación: “Siempre mucho respeto y…”

A pesar de haberse separado, Nicki Nicole y Trueno están en un gran momento cada uno en su respectiva carrera artística. La cantante rosarina viene de lanzar su tercer álbum, Alma, con colaboraciones de lujo. Mientras que el rapero de La Boca arrasó en los Premios Gardel 2023 y se quedó con el Gardel de Oro por su último disco, “Bien o mal”.

Trueno y su Gardel de oro. Foto: Clarín.

Sin embargo, todos estos logros ya no los comparten como pareja. Si bien la separación no fue confirmada de manera oficial, desde hace varios meses, Trueno y Nicki Nicole ya no están juntos.

En una reciente entrevista, el reciente ganador del premio Álbum del Año en los Gardel elogió la carrera de su ex novia. Vale recordar que ambos comparten dos canciones, “Mamichula”, el éxito con el que se conocieron, y “Dangerous”.

Tras su separación, Trueno habló sobre Nicki Nicole

En medio de la charla por videollamada, el entrevistador le preguntó a Trueno su opinión respecto a la cantante rosarina: “Alguien que también formó parte de tu carrera, sin dudas, fue Nicki Nicole. ¿Cómo la defines a ella aunque ya no están juntos?”

A lo que el rapero de La Boca respondió: “Es una artista muy respetada y muy talentosa”. Luego se refirió a la influencia que tiene en el resto del movimiento urbano. “Creo que, en lo que ella hace y en su género, siempre le va a ir muy bien por la fuerza que tiene y por cómo representa al grupo de las mujeres”, aseguró.

“Y cómo las mujeres sienten también esa imagen como representante de todo su movimiento”, agregó. Por último sentenció: “Siempre mucho respeto y admiración por el talento indiscutible que tiene”.