Nicki Nicole rompió en llanto durante su show en medio de los rumores de separación con Trueno

El 2023 ha comenzado con altibajos para Nicki Nicole. Este fin de semana, la cantante rosarina se presentó con un show gratuito en Mar Del Plata que fue un rotundo éxito. Sin embargo, no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto en pleno concierto. El momento quedó registrado por las cámaras del público y rápidamente comenzó a circular en las redes donde muchos usuarios apuntaron a que su tristeza se debe a la supuesta separación de Trueno.

Los fanáticos de Nicki Nicole se preocuparon por su ídola al verla llorando en el escenario. A través de las redes sociales, muchos seguidores de la cantante de “Marisola Remix” señalaron que la letra de “Toa la vida” fue lo que desencadenó su llanto. Es que desde hace varias semanas comenzaron a cobrar fuerza los rumores de separación con Trueno.

Nicki Nicole y Trueno Foto: Emmanuel Fernández

Justamente, la canción que estaba interpretando hace referencia a una ruptura amorosa. Pese a sus intentos por continuar con su performance, la intérprete se quebró durante la parte que dice “baby, I’m sorry / Por no ser lo que busca’ / Me hubiera encanta’o que / Conmigo te luzca’” y debió darle la espalda al público para recomponerse.

Luego, volvió a tomar el micrófono para cantar el último fragmento de la emotiva canción que lanzó junto al artista puertorriqueño, Mora: “Siempre eres tú en mí / Tú me dejaste así / ¿Por qué lo hiciste así? Siempre eres tú en mí”.

Crecen los rumores de crisis entre Nicki Nicole y Trueno: ¿están separados?

Desde hace unos menes, comenzaron a crecer los rumores de separación entre Nicki Nicole y Trueno. Uno de los gestos más llamativos que apuntan a una posible separación o crisis entre Nicki Nicole y Trueno es que ambos estuvieron presentes en los Latin Grammys 2022, aunque posaron en la alfombra roja por separado.

Además, hace mucho no se muestran juntos a través de sus redes sociales. Ambos solían publicar fotos y videos juntos en su tiempo libre. Por otra parte, cada uno se encuentra enfocado en sus proyecto musicales. Recientemente, Nicki Nicole estrenó “Frío” y lo más llamativo es que su novio no promocionó el sencillo como hacía antes.

Mientras que Trueno publicó “Lo Tengo”, junto al rapero JID, y la canción incluye los coros de la cantante rosarina. Sin embargo, ella tampoco compartió el tema en sus redes. Aunque los rumores de crisis no paran de crecer, aún ambos se siguen en Instagram e incluso continúan usando su anillo de compromiso.