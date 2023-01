Nicki Nicole recordó una anécdota que vivió con un integrante de One Direction

Nicki Nicole es una de las artistas argentinas más queridas y que más fanatismo causa entre los jóvenes. La cantante rosarina despierta furor con su música y para muchos de sus fans su gran sueño es poder conocerla. Sin embargo, a ella también le sucedió algo similar de pequeña. En una entrevista reciente recordó su fanatismo por One Direction y en especial por uno de los integrantes de la boyband.

Durante su paso por el segmento Ferné con Grego, conducido por Grego Rossello, Nicki Nicole habló sobre su pasado ‘fangirl’ de una de las boybands más exitosas del mundo y de su debilidad por uno de los miembros. “Yo era muy fan de One Direction y me enamoré mucho de Zayn”, confesó.

Aunque la historia no terminó ahí. Para que el conductor y el público pudieran entender el nivel de fanatismo que tenía en aquel entonces decidió contar una llamativa anécdota que tiene como protagonista a Zayn Malik. “Pero me enamoré tipo que tocaron acá, creo que en Vélez, y yo caí al show y dije ‘voy y el chabón me va a ver en el público y se va a enamorar de mí’”, dijo riéndose de ella misma.

“Me hacía la misteriosa”, agregó. “Entendés que estaba en campo general, atrás de todo”, detalló y recordó que, a sus 12 años, mientras veía el show pensaba “me va a mirar en cualquier momento”.

Para finalizar, aseguró que el cantante que decidió abandonar el grupo en 2015 “fue como mi primer amor así muy fuerte, no solo fan de la banda sino que tenía como algo con él, yo lo amaba demasiado”.

