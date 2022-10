Nicki Nicole lloró al recordar una fuerte anécdota con un fan que la marcó de por vida

Nicki Nicole es una de las artistas que más agradecida se muestra con su público cada vez que tiene la oportunidad. Pese a su enorme éxito, cada vez que alguien se acerca a saludarla, la rosarina se toma un momento para tomarse fotografías y charlar con sus seguidores. En una entrevista detalló una fuerte experiencia que tuvo con un admirador suyo que la marcó de por vida.

En una charla íntima para MoluscoTV, Nicki Nicole abrió su corazón al hablar sobre la fama y exposición. “No tengo porqué traerle mis problemas a los demás, si yo tengo un mal día soy yo la que lo tiene, no tengo porqué al otro hacerle sentir mal solo porque tengo un mal día” reflexionó la artista. “Me pasa mucho con la gente que me sigue, si yo tengo un mal día no tengo porqué tratar mal al otro” agregó.

Nicki Nicole y su fan Érica.

Luego, hizo hincapié en la relación que tiene con sus fans. “Lo que a mí me pasa con los fans es que entiendo que ellos vienen con ganas de conocerme, ellos tienen 0 intenciones de molestarme, y realmente yo soy muy feliz cuando ellos se acercan” aseguró. “De hecho, yo he tenido días de m*erda que un fan me los ha mejorado al 100%” soltó con total honestidad.

Mientras profundizó en el tema, la cantante no pudo evitar emocionarse. “Hay días que uno dice ‘quizás dejo todo’ y viene una persona y te dice ‘la estás rompiendo fuerte’...” dijo con la voz quebrada y continuó: “como que ahí entendés por qué hacés lo que hacés, lo hacés para que la otra persona también sea feliz, capaz la sacaste de un montón de cosas.”

La fuerte anécdota de Nicki Nicole con un fan que le cambió la vida

Durante la charla, Nicki Nicole mencionó una particular historia que vivió con un seguidor. “A mí me pasó algo muy fuerte con una persona que me seguía” confesó la argentina.

“Una vez encontré una noticia de un chico que se había suicidado y cuando entré a Instagram y puse mensajes, me había mandado que era su cumpleaños y si lo podía saludar” explicó con la emoción a flor de piel. “Nunca lo pude saludar porque ya había pasado mucho tiempo” dijo sin poder contener el llanto.

“Desde ahí dije ‘siempre que pueda tener un segundo para abrazar a alguien que me sigue, o hacerle saber lo importante que son y que cumplan sus sueños, lo voy a hacer porque realmente nunca sabés lo que está viviendo la otra persona’” aseguró emocionada.