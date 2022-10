Nicki Nicole explicó porqué no baila en sus shows y habló sobre la presión a las artistas femeninas

No es la primera vez que Nicki Nicole decide hablar sobre el machismo dentro de la industria musical. La cantante rosarina, al igual que sus colegas, se ha referido a la presión que sienten las mujeres y las exigencias que tienen a la hora de montar un show.

En una reciente entrevista para MoluscoTV, Nicki Nicole explicó el motivo por el cual ella no baila en sus presentaciones en vivo. “Yo no bailo, yo voy, canto, porque realmente soy de madera” confesó y luego agregó: “No voy a mentir, no tengo grandes movimientos, no domino el baile, lo intenté pero no es algo que pueda hacer.”

También puntualizó que “la gente siente que es como parte de un show de una mujer” en referencia a tener que bailar. “Me mandan mucho ‘¿por qué no bailás en tus shows?’” reveló y respondió: “No lo siento así.”

Aunque resaltó que en sus presentaciones en vivo tiene la suerte de estar acompañada por un grupo de baile que se destaca en esta rama del arte.

Nicki Nicole opinó sobre las exigencias a las artistas femeninas

Durante la charla, Nicki Nicole también opinó: “Se les exige mucho a las mujeres en un escenario, en una canción, en cualquier cosa.”

Luego, puso como ejemplo a sus colegas masculinos. “Un chabón se sube, canta los temas y se baja, y está re piola porque así debería ser” reflexionó al respecto. “No veo que nadie le pida al Duko ‘eh amigo, tirate unos pasos’” aseguró.

Por último, señaló: “Debería ser así, normalizado para todos, porque realmente siento que hay mucha exigencia por el lado de la mujer, que debería disfrutarse un poco más y exigir un poco menos.”