Trueno pisa cada vez más fuerte en el mercado estadounidense. El rapero de La Boca estrenó “Lo Tengo”, su nuevo single que cuenta con la colaboración de J.I.D, uno de los integrantes del colectivo musical Spillage Village. El videoclip rápidamente se metió entre las tendencias de YouTube y causó conmoción entre sus fans.

El éxito internacional de Trueno lo llevó a presentarse en diferentes países de todo el mundo. Desde su gira por España hasta un histórico concierto en Londres donde se atrevió a decir que las Islas Malvinas son Argentinas frente al público inglés.

Además de haber anunciado varios shows en Estados Unidos, finalmente el rapeor de La Boca estrenó una colaboración con J.I.D, una reconocida figura del hip hop norteamericano.

Quién es JID, el rapero estadounidense que colaboró con Trueno en "Lo Tengo"

Quién es J.I.D, el rapero que colaboró con Trueno

Su nombre real es Destin Choice Route, aunque artísticamente es conocido como J.I.D. El rapero de Atlanta forma parte del colectivo de artistas Spillage Village, fundado por EarthGang al que pertenecen figuras como Hollywood JB, JordxnBryant, y 6LACK, entre otros.

J.I.D publicó su primer mixtape “Cakewalk” en 2010 y creó Spillage Viillage. En 2012 lanzó su segundo material discográfico llamado “Route of Evil” y un año más tarde estrenó “Para Tu”. Para poder costear sus proyectos tuvo que trabajar en callcenters y como delivery de pizzas antes de conseguir que empezaran a contratarlo para dar conciertos.

Recién en 2015 sacó su primer álbum extendido “DiCaprio” mientras que al año siguiente como parte de Spillage Village publicó “Bears Like This Too Much” producido por Mac Miller y J. Cole entre otros.