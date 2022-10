Trueno recordó su aparición en el show de Gorillaz: “Me hizo conectar de vuelta con el freestyle”

Este año, Trueno sorprendió con su participación en medio del show de Gorillaz en el festival Quilmes Rock 2022. La banda liderada por Damon Albarn invitó al rapero de La Boca a que se suba al escenario para hacer un freestyle durante “Clint Eastwood” y la noticia recorrió el mundo entero.

En una reciente entrevista, Trueno recordó lo que sintió en ese momento y lo que significó para él poder improvisar junto a una de las bandas más legendarias. “Un poco me hizo conectar de vuelta con el freestyle” confesó Mateo Palacios para El Flowcast.

“Lo tenía muy… no olvidado, no voy a decir olvidado porque no me lo olvido nunca, en los temas sigue estando el freestyle presente, pero el subirme a un escenario simplemente a freestylear fue como un deja vú” agregó acerca de ese icónico momento.

Además, tuvo palabras de elogio para el cantante y frontman del grupo, quien confió en su talento para un evento tan importante. “Justamente con Damon Albarn, bueno RIP Coolio, que se murió antes de ayer, en la parte de Coolio, es épico” expresó y agregó: “Es como una energía super zarpada, la banda que tienen ellos es increíble.”

Trueno y Damon Albarn, cómplices durante el show de Gorillaz en el Quilmes Rock. (Gentileza Rodrigo Alonso)

Trueno habló sobre el papel de Missy, la hija de Damon Albarn

El factor fundamental para que Damon Albarn descubriera a Trueno fue su hija Missy, quien es gran fanática del rapero de La Boca.

“Sé que la hija escucha la música y que vino al show de London, la invitamos todos porque es una grosa y creo que es como muy clave su participación para el acontecimiento del freestyle” explicó el argentino.