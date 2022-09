Sin dudas, el exitoso presente de Trueno no tiene límites. El rapero argentino viene de estrenar su flamante Tiny Desk Concert grabado en el barrio de La Boca. En esta misma semana también compartió la noticia de una tercera fecha en el Luna Park con su “Bien o Mal Tour”, al mismo tiempo pasó por La Resistencia y anunció “Hood Remix” a través de Twitter.

Trueno imparable: En una semana estrenó el Tiny Desk, estuvo en La Resistencia, anunció su tercer Luna Park y el remix de “Hood” Foto: twitter

Las entradas para la nueva función de Trueno en el Luna Park ya están a la venta. A los shows del 29 de noviembre y 2 de diciembre se le suma el tercer concierto programado para el sábado 3 de diciembre a las 21hs.

Trueno anunció su tercer show en el Luna Park Foto: instagram

“Y si la gente lo pide.. NOS FUIMOS CON EL TERCERO PAPÁ! ARGENTINA QUERIDA QUE GANAS DE QUE LLEGUE DICIEMBRE Y HAGAMOS TEMBLAR EL MUNDO gracias por hacer todo esto posible, ustedes saben que la boca está en la casa jeje” escribió el artista en la publicación del gran anuncio.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Estadio y a través del sistema Ticket Portal. Los precios de los diferentes sectores varían entre $3.000 y $7.000 más costo por servicio.

Trueno en el Luna Park Foto: ticketportal

Trueno estuvo en La Resistencia y habló sobre su experiencia con la marihuana

El rapero de La Boca fue invitado al programa de televisión española La Resistencia y se sinceró sobre el consumo de marihuana y alcohol.

“¿Has tenido algún día en el que después de haberte tomado algo, sin entrar en detalles, te haya sentado mal y hayas dicho ‘nunca más’? inquirió David Broncano durante la entrevista. “Yo como que no me llevo muy bien con el alcohol, a mí el post me pega muy bajón, entonces solamente como que consumo algo ahí medicinal” respondió Mateo Palacios.

Nicki Nicole y Trueno presentaron el videoclip de “Dangerous”. Foto: Web

Ante la re-pregunta del conductor, el argentino aclaró a qué se refería. “Vos ponés ahí una semilla, lo regás, va creciendo, nace una flor…” detalló llevándose los aplausos del público.

Luego contó una anécdota de la primera vez que probó un cigarrillo de marihuana. “La primera vez que fumé fue antes de ir a la escuela y me quedé dormido, en la mitad de la clase me dijeron ‘Palacios no se qué’ y yo dije ‘presente’, habían pasado 6 horas ya de la clase, nada que ver” recordó de forma divertida.