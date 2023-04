La manía de Nicki Nicole que le ocasionó problemas en un aeropuerto: “Estoy traumada”

Nicki Nicole suele ser muy honesta y amable durante las entrevistas. La calidez en su forma de expresarse y mostrarse frente a cámara es una de las grandes cualidades que resaltan sus fans. En algunas ocasiones ha revelado sus más sinceros pensamientos y opiniones. Hasta el punto de que a veces pasa momentos incómodos en plena charla con entrevistadores.

Durante su paso por Ferné con Grego, el ciclo de entrevistas de Grego Rossello, la cantante rosarina vivió una situación particular y recordó una anécdota. “Tengo una manía” confesó Nicki Nicole para sorpresa del conductor.

El nuevo disco de Nicki Nicole, disfrutable de principio a fin. (Sony Music)

Mientras estaba hablando con tranquilidad, la artista flexionó sus piernas por inercia y al instante se percató de lo que acababa de hacer. “Perdón por subir los pies”, le dijo al entrevistador, pese a que él le aseguró que podía hacerlo sin problemas.

“No, es que estoy traumada”, reveló Nicki y a continuación decidió explicar el motivo. “Una vez estaba en el VIP del… no me acuerdo de qué era, American Airlines y no se qué, así” dijo mostrando cómo estaba sentada con los pies sobre el asiento. “Viene la mina tipo ‘¿podés bajar los pies por favor?’ y yo ‘sí’, bajo los pies y después de inercia pum”, explicó volviendo a levantar sus piernas.

Luego, contó que le volvieron a llamar la atención y bajó nuevamente los pies. Al rato, sin darse cuenta repitió el movimiento y esa vez prácticamente exigieron que se siente de manera correcta. “De ahí como que me di cuenta que tengo esa manía”, sentenció.

Nicki Nicole reveló el gran gesto que tuvo Cazzu con ella al principio de su carrera

En una entrevista para el programa radial Perros de Calle, Nicki Nicole habló sobre la ayuda que le brindó su colega al principio de su carrera artística y que tuvo un gran impacto en su vida. “La primera vez que canté en público fue cuando la Cazzu me invitó al Ópera” recordó la rosarina y también señaló que en aquel entonces solo tenía el sencillo “Wapo Traketero”.

“Me dice ‘la rompés, tenés que venir a cantar a mi show en el Ópera’ recién nos conocíamos, ella me contactó a mí por esa canción” agregó y dio detalles sobre el primer encuentro: “Me fui a la casa de ella y tomamos unos mates.”

Finalmente, reveló un detalle que tuvo la autora de “Nena Trampa” que la marcó de por vida. “Cantó el tema conmigo, lo ensayamos y eso a uno lo cambia” dijo al respecto.

Luego contó que estaba nerviosa por su primera vez en un escenario. “Tenía tanto miedo de decepcionarla” confesó y sostuvo que llegó a pensar: “Capaz que ella ve algo en mí que en el escenario no voy a poder hacer.”