Fin del amor: Trueno y Nicki Nicole cantaron “Mamichula” por separado y ya no llevan sus anillos de compromiso

Desde hace meses que Nicki Nicole y Trueno ya no se muestran juntos en público. Sin embargo, aún no han confirmado su separación pero dejaron varios indicios de que ya no son pareja. Recientemente, ambos se presentaron en la segunda noche del Festival Villa María 2023 pero cantaron “Mamichula” por separado. Lo mismo sucedió durante la Fiesta de la Confluencia.

Este 14 de febrero ha sido un día distinto para Nicki Nicole y Trueno. Los dos referentes del género urbano formaron parte de la primera jornada de la Fiesta de la Confluencia, organizada en Neuquén, pero no se cruzaron. Cada uno cantó “Mamichula”, el hit que los unió, en su show sin la presencia del otro y sin decir ninguna palabra respecto a su relación.

Nicki Nicole cantó en el Festival Internacional de Peñas Villa María 2023. Foto: Bruno Morero

Además, a través de las redes sociales, sus fans notaron que ya no llevan sus anillos de compromiso. Lo que indicaría que efectivamente los rumores de la separación, que comenzaron a circular a finales del 2022, son ciertos.

Trueno y Nicki Nicole cantaron “Mamichula” por separado y ya no llevan sus anillos de compromiso Foto: Instagram

La última vez que se mostraron juntos públicamente fue durante el show de Trueno en el Luna Park. En aquel entonces, ya circulaban las teorías de que estaban separados y sus fans notaron que su interacción sobre el escenario ya no era igual.

Nicki Nicole y Trueno, en la alfombra roja de los Premios Gardel. (Twitter).

Así celebró Nicki Nicole el Día de San Valentín sin Trueno

A través de su cuenta de Instagram, Nicki Nicole compartió una foto con un globo de corazón rojo y agradeció al público que se acercó a su show en Neuquén. Además, en las stories se la vio disfrutando de la noche de San Valentín con su equipo y amigos, sin Trueno.