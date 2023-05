Trueno logró vencer a Dante Spinetta y Babasónicos y se quedó con el Gardel de Oro

En una noche apasionante, con sorpresas y mucha música en vivo, Trueno logró hacer historia. El rapero de La Boca venció a importantes figuras como Dante Spinetta y Babasónicos y, finalmente, se quedó con el Gardel de Oro por su álbum “Bien o mal”.

Con tan solo 21 años, Mateo Palacios, más conocido como Trueno, ya dejó su huella en los Premios Gardel. El cantante se consagró en la categoría Álbum del año y se quedó con el trofeo de oro por su disco “Bien o mal”.

Trueno resultó el ganador del Gardel de Oro. Foto: Twitter

Además, desde la previa generó grandes expectativas ya que fue el artista con mayor cantidad de nominaciones, con nueve categorías.

Uno de los premios que consiguió fue a “Grabación del año”, por “Argentina”, la canción que hizo junto a Nathy Peluso. Los dos subieron al escenario a recibir el premio.

Nathy Peluso y Trueno obtuvieron el Gardel a la "Grabación del año". Foto: Twitter

No fue el único premio que recibió acompañado, ya que se hizo con la estatuilla de la categoría “Colaboración de Música Urbana” junto a Dante Spinetta. También consiguió obtener el premio en la categoría “Álbum de Música Urbana”.

Trueno ganó el premio por Mejor Álbum de Música Urbana. Foto: Twitter

Wos fue el encargado de anunciar que Trueno se había hecho con el Gardel de Oro. El músico fue ovacionado y subió a recibir su premio: “No sé qué tengo que decir”, arrancó su breve discurso.

“Recibir este reconocimiento a mis 21 años siento que es demasiado acelarado. Gracias a toda mi familia, yo vengo de una familia de músicos, si no fuera por todos ellos no tendría este sentimiento. Gracias a la gente que nos elige día a día. Acá vamos a estar, vamos a morir con el micrófono en la mano porque es lo único que sabemos hacer y nos da vida”, dijo el chico que bajó del escenario no sin antes bailar uno de sus hits que sonaba en el Movistar Arena.