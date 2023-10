El adiós definitivo: Coti Romero y la drástica decisión que indica que el “Conejo” Quiroga quedó en el pasado

Coti Romero se despidió definitivamente de Alexis ‘Conejo’ Quiroga. Tras la separación pública, las acusaciones de la joven sobre infidelidades y los enfrentamientos en el Bailando, la correntina no quiere saber más nada de su ex y dejó atrás todo rastro de él... incluso el último recuerdo que tenía grabado en su piel.

Se conocieron en la casa de Gran Hermano y su relación continuó después del reality hasta mediados de junio. A los tres meses de relación, la correntina decidió dedicarle un tatuaje al cordobés: se lo hizo en la parte trasera de su pierna una frase que decía “I will not let go of your hand”, en español, “Nunca te soltaré la mano”, y en ese entonces, aseguró que nunca se lo iba a borrar.

La relación de ambos continuó hasta los rumores de infidelidad del Conejo. Foto: Los Andes

“Si nos llegamos a pelear, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”, había comentado en ese momento. Sin embargo, hoy su opinión cambió y decidió acudir a una clínica para borrarse el tatuaje.

El miedo de Coti Romero al borrarse el tatuaje

A pesar de que en el programa A la Barbarossa había mostrado por primera vez el tatuaje dedicado a El Conejo asegurando que no se lo iba a borrar, la correntina cambió de parecer: “Temo que en algún momento nos lleguemos a pelear, pero esperemos que no porque él me marcó mucho”, había asegurado Coti en ese momento, a lo que otro invitado le respondió irónicamente: “Se lo adjudicas a otro”, entre risas.

La correntina fue a una clínica estética acompañada de una amiga que, entre risas y nerviosismo, grabó todo el proceso. A través de un láser, se podía observar cómo se borraba poco a poco la frase de amor dedicada a El Conejo.

En principio, Coti mostró que estaba asustada porque pensaba que le iba a doler, pero se dio cuenta que esa técnica no le generaba ningún tipo de molestia: “No duele nada y yo tenía miedo”, aseguró la correntina en unos videos que compartió en sus redes sociales.

Además, aprovechó y se retocó el tatuaje que tenía en la mano de una libélula roja: “Para los que me preguntan, el tatuaje de la mano me lo estoy sacando para bajarlo un poquito más para poder tatuarme encima el mismo pero mejor porque al ser rojo no se va del todo, si o si voy a tener algo ahí”, aseguró la joven.

“Así que no se preocupen porque vi mucha gente preocupada porque me decían que estaba lindo, pero estaba chueco, como que le agarró el viento a la libélula. Va a estar como más estiradita, va a estar volando mejor”, continuó la correntina.

“El otro sí me lo saco definitivamente, pero al ser negro se va mucho más fácil”, aseguró la joven través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram, refiriéndose al tatuaje que le había dedicado a su ex pareja.

Coti se borró la frase dedicada al Conejo. Foto: Captura video

¿El nuevo romance de Coti Romero?

Desde que la ruptura de los jóvenes se hizo pública, la correntina se vio involucrada con algunos jugadores de fútbol, incluso con periodistas. Sin embargo, Coti, sin dudarlo, admitió que le gustaba un futbolista de River, Enzo Díaz: “A mí me encanta él. Me parece lindo chico, pero nos empezamos a seguir nomas. Después me dejó de seguir porque nos estaban bardeando y tuve que pedirle perdón por mensaje”.

Pero cuando El Conejo se enteró, no le cayó para nada bien: “No es algo que me ponga contento”. Y agregó: “Yo creo que si le hace bien conocer a esta persona, por un lado me alegra verla bien porque sé que la ha pasado muy mal. Hacía mucho que no la veía sonreír”.